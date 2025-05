Odbierzcie za darmo i zachowajcie tę grę na zawsze. Niedługo będzie płatna

Gra za darmo z mrocznym sąsiadem przechodzi na płatny model! To ostatni moment, by zgarnąć ją za darmo. Zostało tylko kilka dni, by ją przypisać do konta.

Nie każdy sąsiad to miły pan z klatki obok. Czasami to ktoś, kto zamienia twoje życie w thriller. I właśnie z takim scenariuszem zmierzymy się w Dark Riddle — darmowej (jeszcze) grze, która lada moment stanie się płatna.

Gra za darmo, ale już niedługo…

Twórcy ze studia PAGA GAMES ogłosili, że już w przyszłym tygodniu ich produkcja zniknie z półki z darmowymi grami. Dotychczas Dark Riddle było dostępne bez opłat – celowo, by zachęcić graczy do testów i zbierania opinii. Teraz jednak twórcy uznali, że gra dojrzała do zmiany modelu. Jeśli ktoś przypisze ją do konta jeszcze przed zmianą, zachowa ją na zawsze. Ale jeśli się spóźni – będzie musiał zapłacić (choć na razie nie ujawniono ceny).

W samej grze wcielamy się w bohatera, który przeprowadza się do nowej dzielnicy i szybko zauważa coś bardzo niepokojącego w zachowaniu sąsiada. Tajemnicze dźwięki, podejrzane torby wynoszone nocą i solidnie zabezpieczony dom. Wszystko wskazuje na to, że dzieje się coś złego. Naszym celem jest zinfiltrowanie domu i odkrycie sekretów, które skrywa jego piwnica. Brzmi jak Hello Neighbour i w zasadzie… tym dokładnie jest.

Rozgrywka łączy elementy skradanki, eksploracji i thrillera. Poruszamy się z perspektywy pierwszej osoby, zbieramy przedmioty, obchodzimy pułapki i unikamy kamer. Są też bronie i różne gadżety, które mogą pomóc w dotarciu do celu. Gra oferuje mroczny klimat i całkiem rozbudowany system mechanik – a wszystko to z solidną dawką napięcia. W razie zagrożenia można uciec do własnego domu, który działa jak bezpieczna strefa.

Jeśli ktoś lubi klimaty w stylu Hello Neighbor, to Dark Riddle zdecydowanie powinien go zainteresować. Szczególnie że teraz jest szansa zdobyć grę za darmo. Czas jednak ucieka, więc jeśli jeszcze jej nie masz – nie zwlekaj.

