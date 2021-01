Godzilla vs. Kong. Premiera filmu została znacząco przyśpieszona

Premiera filmu Godzilla vs. Kong, będzie mieć miejsce dużo wcześniej.

Widzowie i gracze przyzwyczajeni są do tego, że premiery filmów i gier często są opóźnianie. W przypadku widowiska Godzilla vs. Kong, mamy do czynienia z rzadko spotykaną sytuację. Produkcja ukaże się mianowicie wcześniej niż pierwotnie zakładano. Zamiast 21 maja, film trafi na platformę HBO Max i do kin już 26 marca. Polacy mogą mieć nadzieję, że do tego czasu kina zostaną otwarte, wspomniana usługa VOD jest bowiem obecnie niedostępna w naszym kraju.

Reżyserem filmu będzie Adam Wingard (odpowiedzialny m.in. za Blair Witch), a za scenariusz odpowiadać będzie Terry Rossi. Na ekranie zobaczymy wielu znanych aktorów, takich jak: Millie Bobby Brown, Eiza Gonzalez, Alexander Skarsgård czy Jessica Henwick.

Fabuła filmu jak wskazuje sama nazwa, kręcić się będzie wokół pojedynku Goryla gargantuicznych rozmiarów i równie olbrzymiego Króla Potworów (będącego mieszanką różnych gatunków dinozaurów). Cieszy fakt, że już niebawem miłośnicy epickich pojedynków przekonają się kto wyjdzie z walki obronną ręką.

