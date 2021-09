Jak bardzo Jin Sakai jest Jinem Sakaią? Aktor odtwarza swoją postać z Ghost of Tsusihma

Aktor odgrywający Jina Sakaię z Ghost of Tsushima odtwarza swoją postać. Daisuke Tsuji prezentuje umiejętności władania kataną.

Do sieci trafiło wideo, w którym aktor grający głównego bohatera z Ghost of Tsushima, Daisuke Tsuji, odtwarza ruchy szermiercze kataną. Autorem wideo, a jednocześnie instruktorem jest Toru Uchikado. Obaj panowie są aktorami, jednak ten drugi specjalizuje się we władaniu kataną. To właśnie on będzie pokazywał ruchy znane wszystkim graczom GoT, a następnie Tsuji je odwzoruje. Warto zaznaczyć, że aktor brał udział w nagraniach motion-caputre, jednak nie w sekwencjach z bronią. Nie ma więc doświadczenia w posługiwaniu się tym rodzajem broni białej. Zobaczcie, jak mu poszło.

Wydawać się może, że sztuka posługiwania się mieczem nie jest trudna. Nic bardziej mylnego, zwłaszcza gdy chodzi o katanę. Oczywiście niektóre ruchy są łatwiejsze, inne trudniejsze, jednak opanowanie ich do perfekcji, wymaga sporo czasu i treningów. Mimo to, całe wideo ogląda się naprawdę przyjemnie. Daisuke Tsuji wydaje się naprawdę sympatycznym gościem, a rola Jina Sakaia chyba bardzo mu się spodobała.

Ghost of Tsushima to gra dostępna na PlayStation 4 i PlayStation 5 skupiająca się na historii samuraja, który walczy z mongolskim najeźdźcą. Miejsce akcji rozgrywa się na malowniczej tytułowej wyspie Tsushima. Tytuł zdobył ogromne uznanie i popularność. Produkcja cechuje się satysfakcjonującym systemem walki, świetną grafiką, a także klimatycznymi pojedynkami 1vs1. W sierpniu wyszła wersja reżyserska dodająca nową lokację, wątek fabularny, a także usprawnienia na PS5 (np. 60FPS).