GameStop licytuje zszywacz, który uszkodził Nintendo Switch 2

Niektórzy z Was na pewno będą wiedzieli, o co dokładnie chodzi, gdy przytoczę bardzo niefortunny wypadek w jednym ze sklepów sieci GameStop, do którego doszło podczas czerwcowej premiery najnowszej konsoli Nintendo, czyli oczywiście Switcha 2. Pracownik sklepu, konkretnie w nowojorskim Staten Island, przyczepił paragon zszywką bezpośrednio do pudełka z konsolą. Niestety, ekran Switcha 2 znajdował się tuż pod klapką kartonu i został przebity jeszcze przed opuszczeniem sklepu. W sieci zawrzało.

GameStop wystawił na licytację zszywacz, którym przebił Switch 2

Jak nietrudno się domyślić, zdjęcia uszkodzonego sprzętu szybko obiegły media społecznościowe. Firma zareagowała szybko i wymieniła klientowi konsolę na nową. Teraz jednak GameStop postanowił przekuć swoją wpadkę w coś pozytywnego, organizując aukcję charytatywną na rzecz Children’s Miracle Network Hospitals. Co wrzucono do licytacji? Mamy tutaj do czynienia z bardzo unikalnym zestawem.

Na licytację trafił zestaw czterech autentycznych artefaktów z tak zwanego Staplegate. Taką nazwę otrzymało bowiem całe to zdarzenie. W skład zestawu wchodzą: zszywacz użyty przez pracownika, uszkodzony (ale naprawiony) egzemplarz Nintendo Switch 2, oryginalne pudełko ze śladem po zszywce oraz sama zszywka – starannie zabezpieczona w oddzielnej torebce ekspozycyjnej.

Ba, do tego wszystkiego dochodzi także list od samego CEO korporacji GameStop, Ryana Cohena. Potwierdzono w nim autentyczność wszystkich przedmiotów i podkreślono, że incydent może teraz przynieść realną pomoc. Cohen zażartował nawet, że jeśli cena osiągnie sześciocyfrowy próg, dołoży do zestawu swoją bieliznę. Nie wiadomo tylko, czy to tak na serio.

Aukcja w serwisie eBay potrwa do 16 lipca. W chwili przygotowywania tej wiadomości cena zestawu przekroczyła już 110 tysięcy dolarów, czyli prawie 365 tysięcy złotych. Całe przedsięwzięcie dotyczy wyłącznie Stanów Zjednoczonych.

The infamous Switch 2 Stapler is now available for auction. Proceeds benefit Children’s Miracle Network Hospitals.https://t.co/n7LMqFzKjz pic.twitter.com/XPqjijM1WE — GameStop (@gamestop) July 9, 2025

Źródło: GameStop