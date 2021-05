Gamescom 2021 odbędzie się jednak całkowicie zdalnie

Jedno z największych gamingowych wydarzeń i w tym roku odbędzie się cyfrowo. Gamescom 2021 jeszcze do niedawna miał odbyć się w trybie hybrydowym, jednakże organizatorzy musieli zmienić decyzję.

Bez wątpienia, pytając o najważniejsze growe wydarzenia w roku, często usłyszymy w odpowiedziach o E3 i Gamescomie. Ta pierwsza impreza rozpocznie się już za niecały miesiąc, ale niestety tylko w formie cyfrowej. Do tej pory wszystko wskazywało na to, że od takiego losu jednak ucieknie event organizowany w Kolonii w formie trybu hybrydowego.

Gamescom 2021 jednak w formie cyfrowych pokazów

Dzisiaj organizatorzy imprezy poinformowali na swojej stronie o konieczności odbycia się wydarzenia przez internet. Powodem tej decyzji oczywiście jest trwająca pandemia koronawirusa, która dotyka każdą gałęź gospodarki na świecie.

The German Games Industry Association (Niemieckie Stowarzyszenie Przemysłu Gier) zdecydowało się na przeniesienie całej w związku z bezpieczeństwem uczestników imprezy i tamtejszych wystawców. Na szczęście z tego powodu wszelkie pokazy obejrzymy w 100% za darmo.

Cała sytuacja zaczęła wzbudzać we mnie wątpliwości, czy takie imprezy jeszcze mają sens w formie stacjonarnej. Na pewno cyfrowe pokazy wiążą się ze zdecydowanie mniejszymi kosztami oraz mniejszą ilością poświęconego czasu. Od wielu lat E3 i Gamescom były transmitowane na żywo do sieci. Obejrzenie ich bez potrzeby lotu do innego kraju dla wielu zawsze było najwygodniejszą opcją. Choć oczywiście wydarzenia przyciągały do siebie ogrom graczy i prasy z całego świata, to w dzisiejszych czasach masowej cyfryzacji zaczynam wątpić w dalszą potrzebę tworzenia fizycznych eventów tego typu.

