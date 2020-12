Games With Gold Styczeń – dwie gry z nowej oferty są już dostępne do pobrania

Pierwsze produkcja ze styczniowego Games With Gold są już dostępne do pobrania. Ciekawy horror i bijatyka otwierają noworoczną ofertę.

Nowy rok powinien rozpoczynać się z przytupem. O ile Sony udało się zawrzeć w nowym PlayStation Plus naprawdę głośne tytuły, tak Microsoft postawił na nieco mniej znane, ale wciąż bardzo dobre produkcje.

Jeśli subskrybujecie Xbox Live Gold, to możecie już pobierać Little Nightmares i The King of Fighters XIII. To pierwsze gry ze styczniowej oferty GWG, a w połowie miesiąca dołączą do nich Breakdown i Dead Rising.

Little Nightmares to intrygujący i szalenie klimatyczny horror, który ma na siebie naprawdę ciekawy pomysł. Oto wcielamy się w postać malutkiej dziewczynki, która została zamknięta w tajemniczej lokacji i musi chować się przed różnymi stworami. Gra zebrała bardzo dobre opinie od graczy i recenzentów, co jest tylko dodatkową zachętą do jej sprawdzenia. Możecie ją pobierać do 31 stycznia.

The King of Fighters XIII to z kolei sztandarowy przedstawiciel gatunku bijatyk 1 na 1. Gra została wydana w 2010 roku i została uznana przez fanów gatunku i może poszczycić się średnią 79 punktów na portalu Metacritic. Grę można pobierać do 15 stycznia.

Pozostałe gry zostaną odblokowane już 16 stycznia.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy. Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.