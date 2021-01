Galactic Civilizations III za darmo w EGS

W tym tygodniu w sklepie Epic Games odbierzemy bezpłatnie Galactic Civilizations III. A za tydzień twórcy Fortnite’a zaoferują graczom platformówkę Dandara: Trials of Fear Edition.

Tym razem z prezentu od Epików cieszyć się będą fani strategii 4X: od dziś od godziny 17:00 pod tym adresem możemy zgarnąć Galactic Civilizations III. Produkcja będzie standardowo dostępna za darmo przez cały tydzień; 28 stycznia wróci do swojej starej ceny, a my otrzymamy grę metroidvania Dandara: Trials of Fear Edition.

Galactic Civilizations III to kosmiczna strategia turowa od Stardock Corporation, w której rozwijamy międzygwiezdną cywilizację, opracowując nowe technologie i kolonizując kolejne tereny. Wybieramy, jaką drogą chcemy podążać, by odnieść sukces – może to być dyplomacja, dominacja militarna albo ekspansja kulturowa lub technologiczna.

Tytuł zadebiutował w 2014 i został doceniony przez krytyków – średnia jego ocen w serwisie Metacritic.com wynosi 81 procent (na podstawie 31 recenzji), co jest bardzo dobrym wynikiem. Pomimo że od premiery GC III minął już kawał czasu, to produkcja i tak nie zdołała się zestarzeć pod względem graficznym – jeśli nie wierzycie, rzućcie okiem na poniższy trailer.

Dagmara Kottke Przygodę z grami zaczynała od tytułów takich jak Worms, THPS i Pizza Connection 2. Aktualnie obcuje przede wszystkim z produkcjami strategicznymi i pomysłowymi indykami; ogólnie gra w tytuły, w które nikt nie gra – i czyta książki, których nikt nie czyta.