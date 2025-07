Nie tylko The Duskbloods. From Software kończy prace nad niezapowiedzianą grą

Twórcy Elden Ring i Dark Souls nie zwalniają tempa. Jak donosi MP1st, studio FromSoftware oprócz DLC do Nightreign i ekskluzywnego tytułu na Switcha 2 szykuje jeszcze jedną, nieujawnioną produkcję. Projekt o kodowej nazwie FMC jest już ponoć na zaawansowanym etapie i – jeśli nie zaliczy opóźnienia – może zadebiutować już w przyszłym roku.

From Software robi coś jeszcze

Z przecieków wynika, że FMC to pełnoprawna gra na wiele platform, a nie dodatek ani spin-off. Co ciekawe, FromSoftware od lat stosuje system skrótów przy swoich projektach: np. Elden Ring oznaczono jako GR, Sekiro jako NTC, a Armored Core VI jako FNR. FMC wpisuje się w ten system, ale nie jest jasne, do czego nawiązuje.

Wstępnie wykluczono, że może to być The Duskbloods, ekskluzywna gra na Switcha 2, ponieważ FMC testowano jako projekt multiplatformowy. Część fanów spekuluje, że może to być nowa odsłona Armored Core, co wydaje się możliwe, biorąc pod uwagę historię szybkich pół-sequeli w tej serii. Inni obstawiają jednak coś zupełnie świeżego, albo nawet odświeżenie Dark Souls III.

Warto dodać, że sam Hidetaka Miyazaki nie jest zainteresowany tworzeniem kolejnych odsłon Dark Souls. Mimo wszystko remake przygotowany przez inne zespoły pod skrzydłami FromSoftware to już zupełnie inna sprawa. Kilka miesięcy temu Nick “Shpeshal Nick” Baker wspominał o planach na Dark Souls III Remastered i być może właśnie to kryje się za tajemniczym FMC.

Tak czy inaczej, wszystko wskazuje na to, że nie będziemy musieli długo czekać na konkrety. FMC może zostać oficjalnie ujawnione już na nadchodzących imprezach branżowych – Gamescom 2025 lub The Game Awards wydają się idealną okazją. A że FromSoftware ostatnio nie zawodzi, hype jest jak najbardziej uzasadniony.

Źródło: mp1st