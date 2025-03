Ten przerażający FPS jest teraz za darmo. Grę odbierzecie na Steam

Tym razem mamy coś dla miłośników grozy i skrajnych emocji. Jeżeli lubicie horrory i wszelkiej maści strach, to nowa gra za darmo na Steam na pewno przypadnie wam do gustu. To przerażający FPP, w którym naszym głównym celem jest… ucieczka.

Peekaboo – mroczna zabawa w chowanego, nowa gra za darmo

Mroczna zabawa w chowanego? Ucieczka w psychodelicznym, mrocznym środowisku? Peekaboo to „Przerażająca ucieczka z perspektywy pierwszej osoby, gdzie każdy krok może być twoim ostatnim. Znajdź wyjście z podupadłego, krzywego domu, odkrywając tajne przejścia pomiędzy pomieszczeniami. Ucieknij przed niewidomą, pokręconą marionetką z piekła rodem, która będzie ścigać każdy dźwięk, jaki usłyszy!”

Mamy zatem do czynienia nie tylko z mrocznym domostwem, ale i szalonym potworem słyszącym każdy nasz ruch. Lepiej nie róbcie żadnego hałasu…

Grę dodacie do swojej biblioteki na Steam pod poniższym linkiem:

Na całe szczęście to nie koniec „darmówek”. Już teraz sprawdźcie, co możecie zgarnąć bez opłat w naszym dziale dla gier za darmo. Każdego dnia zbieramy najciekawsze oferty i bezpłatne tytuły na PC i konsole. Wiele z nich możecie dodać do swojej biblioteki na Steam, lub też innych platformach do gier. Wybór jest spory, a i ceny atrakcyjne. Wszak wynoszą okrągłe 0 złotych.

