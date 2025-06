Wyobraź sobie: jesteś w ekskluzywnym hotelu wśród gwiazd. Kryształowe żyrandole, marmurowe posadzki, panoramiczne widoki na przestrzeń kosmiczną… i nagle wybucha piekło. Ściany porasta obcy śluz, a z jaj wykluwają się krwiożercze kreatury. Wtedy wchodzisz Ty – pilot bojowego mecha z palcem na spuście. Witamy w Oh, Bugger! To nowy FPS do pobrania za darmo.

Oh, Bugger! – nowa gra za darmo, czyli epicki FPS

Oh, Bugger! to intensywny, jednoosobowy shooter z perspektywy pierwszej osoby, który rzuca cię w samo serce inwazji. Twoim zadaniem jest wyczyścić zainfekowany, retrofuturystyczny hotel z każdej plugawej formy życia. Nie jesteś zwykłym żołnierzem – jesteś operatorem potężnego mecha, który nie zna litości. Uzbrojony w ciężki minigun, który jednym ruchem zamienia się w potężną strzelbę, twój mech to nie tylko broń, ale i zbrojownia na nogach. Dostosowuj jego zdolności, ulepszaj systemy, modyfikuj styl gry i siej spustoszenie tak, jak lubisz najbardziej.

Gra osadzona jest w świecie, gdzie retrofuturystyczna elegancja zderza się z obcym horrorem. To, co kiedyś było symbolem luksusu – złote windy, czerwone dywany, neonowe bary – teraz jest tłem dla brutalnej walki o przetrwanie. Styl art déco spotyka kosmiczne bagno. I to działa. Znakomicie. Każdy rodzaj obcego, który napotkasz, ma swój własny styl walki. Jedni biegną prosto na ciebie, inni kryją się w mroku, jeszcze inni bronią gniazd jak wściekłe osy. Musisz nie tylko strzelać, ale też myśleć, jeśli chcesz przeżyć.

Gra jest do pobrania na Steam:

Zobacz też: Gry wideo z akcją w Polsce. W tych grach odwiedziliśmy nasz kraj

Brzmi to jak idealny plan na nadchodzący weekend!

Źrodło: Steam