Hit Disneya najtaniej historii. Najniższa cena na Disney Epic Mickey: Rebrushed

Disney Epic Mickey: Rebrushed w historycznie najniższej cenie. Klucz Steam taniej niż kiedykolwiek wcześniej do kupienia na Instant-Gaming.

Myszka Miki powraca w odświeżonej wersji kultowej gry platformowej i to w najlepszej cenie od czasu premiery. Na Instant-Gaming kupicie Disney Epic Mickey: Rebrushed jako klucz Steam znacznie taniej niż gdziekolwiek indziej. Jeśli czekaliście na okazję, by zanurzyć się w świat Zapomnianej Krainy, to ten moment właśnie nadszedł.

Disney Epic Mickey: Rebrushed najtaniej w historii

Disney Epic Mickey to nowa wersja przygodowej platformówki z 2010 roku, która została w całości dostosowana do współczesnych technologii dzięki ulepszonej grafice, nowym animacjom i usprawnionemu sterowaniu. Wcielamy się w samego Miki, który uzbrojony w magiczny pędzel musi stawić czoła zapomnieniu i ocalić świat pełen porzuconych postaci Disneya. W zależności od tego, jak korzystamy z farby i rozpuszczalnika, historia zmienia swój bieg.

Oprócz znanych już elementów z oryginału, Rebrushed dodaje nowe ruchy Mychy, takie jak sprint, przysiad czy uderzenie z wyskoku. Odwiedzamy klasyczne lokacje inspirowane animacjami Disneya i poznajemy m.in. Oswalda Szczęśliwego Królika, pierwszą wielką gwiazdę Walta Disneya.

Gra zaskakuje także wysoką regrywalnością. Nasze decyzje wpływają na zakończenie i kształtują świat gry na różne sposoby. To coś dla fanów nostalgii, ale również dla nowych graczy, którzy dopiero odkrywają tę mniej znaną stronę Disneya. Klucz na Steam w europejskiej i amerykańskiej wersji możecie kupić teraz w najniższej dotąd cenie na Instant-Gaming.

