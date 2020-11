Epic Games rozdaje dwie gry. Za tydzień MudRunner

Od dzisiaj na platformie twórców Fortnite’a zgarniemy za darmo Elite Dangerous i The World Next Door. A w czwartek 26 listopada Epicy zaoferują grę rajdową MudRunner.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, od dziś w EGS możemy otrzymać Elite Dangerous i The World Next Door. Tytuły można dodawać do biblioteki tradycyjnie do następnego czwartku; 26 listopada o godzinie 17:00 obydwie produkcje wrócą do swoich starych cen, a autorzy Fortnite’a zaproponują nam kolejną darmoszkę. Będzie to coś dla miłośników dużych czterech kółek i błota: mowa o wyścigach MudRunner.

Kilka słów o grach, które Epic Games rozdaje w tym tygodniu. Elite Dangerous jest multiplayerowym symulatorem statku kosmicznego – obejmujemy dowództwo nad takowym wehikułem i dysponując niewielką sumą pieniędzy, przystępujemy do wykonywania rozmaitych zadań w galaktyce. Co ciekawe, produkcja oferuje zwiedzanie realistycznie odwzorowanej Drogi Mlecznej. Jeśli kogoś to zaciekawiło, to może dodać Elite Dangerous do swojej biblioteki, klikając tutaj.

Z kolei The World Next Door to połączenie powieści wizualnej i łamigłówek w klimatach anime. Wcielamy się w zbuntowaną nastolatkę, która trafia do obcego wymiaru i musi odnaleźć drogę do domu. Pomocą stają się umiejętności magiczne, którymi włada bohaterka. Grę odbierzecie pod tym adresem.

Dagmara Kottke Przygodę z grami zaczynała od tytułów takich jak Worms, THPS i Pizza Connection 2. Aktualnie obcuje przede wszystkim z produkcjami strategicznymi i pomysłowymi indykami; ogólnie gra w tytuły, w które nikt nie gra – i czyta książki, których nikt nie czyta. Przygodę z grami zaczynała od tytułów takich jak Worms, THPS i Pizza Connection 2. Aktualnie obcuje przede wszystkim z produkcjami strategicznymi i pomysłowymi indykami; ogólnie gra w tytuły, w które nikt nie gra – i czyta książki, których nikt nie czyta.