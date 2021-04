Darmowe gry od Epic Games gotowe do pobrania!

Wśród udostępnionych w tym tygodniu tytułów od Epic Games, nie ma słabych produkcji. Jakie darmowe gry możemy zassać?

W tym tygodniu szczególnie ukontentowani powinni być miłośnicy przygodówek. W ramach pakietu Deponia: The Complete Journey udostępniono aż trzy gry (kliknij by pobrać). Wszystkie osoby, które nie miały do tej pory okazji aby poznać historię Rufusa, będą mogły nadrobić zaległości. Wydanie zbiorcze zawiera trwający cztery godziny komentarzy twórców, filmy przedstawiające zakulisowe prace nad produkcją oraz sześć nowych piosenek.

Grę doceniono za interesującą historię, zabawne gagi i nieoczekiwane zwroty akcji. Miłośnicy gatunku point-and-click, dodatkowo lubiący Terry’ego Pratchetta nie mogą przegapić przygody przygotowanej przez deweloperów ze studia Daedalic Entertainment. Scenariusz rozgrywa się na planecie Deoponia, będącej złomowiskiem, znajdującym się nad olbrzymim miastem Elysium. Wcielamy się we wspomnianego Rufusa, który wyrusza w podróż z Goal, dziewczyną z jego snów.

Jakie inne darmowe gry rozdaje Epic Games?

Kolejny tytuł, który będziecie mogli zassać bez żadnych kosztów to Ken Follett’s The Pillars of the Earth (pobierz z tego miejsca). Tytuł oparty jest na światowym bestsellerze Kena Folletta Filary Ziemi i podzielony został na trzy części. Przygodówka umożliwia nam śledzenie wydarzeń na przestrzeni ponad 30 lat. W trakcie zabawy wcielmy się w trzech bohaterów: Jacka, Aliena i Philipa. Podejmując kluczowe dla fabuły decyzje, będziemy mogli zmienić bieg historii. Elementem, który dodatkowo zasługuje na docenienie jest piękna dwuwymiarowa grafika i klimatyczna oprawa audio.

O trzeciej produkcji The First Tree (dostępnej tutaj) zapewne nie słyszało zbyt wielu z Was, co nie znaczy, iż gra nie jest warta uwagi. Mimo bajecznej oprawy, trzecioosobowa przygodówka akcji porusza poważną tematykę. Zetkniemy się z problematyką odnoszącą się do samotności i śmierci. Kierować będziemy liskiem, który wybiera się w podróż celem znalezienia tajemniczego drzewa. Ma ono dostarczyć mu odpowiedzi na pytania, które odnoszą się do egzystencjalnych rozterek. Gra koncentruje się przede wszystkim na eksplorowaniu otoczenia oraz odnajdywaniu znajdziek, które pozwalą nam dowiedzieć się więcej o otaczającym nas świecie.

Z kolei już 22 kwietnia, wszyscy zainteresowani pobiorą kolejne gry. Mowa o tytułach: Obcy Izolacja (pozycja była już rozdawana w przeszłości) i Hand of Fate 2. O tym czy firma Epic Games rozdając darmowe gry wychodzi na swoje, pisaliśmy ostatnio na łamach naszego portalu (sprawdź tutaj).

Bartłomiej Balcerzak Miłośnik staroszkolnych gier RPG takich jak Baldur's Gate czy Planscape Torment a jednocześnie nowszych przedstawicieli tego gatunku z Mass Effectem na czele.