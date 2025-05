Wymagania sprzętowe to nic, trzeba jeszcze mieć przyjaciół – gracze komentują brak ważnych funkcji w Elden Ring: Nightreign

Dziś – 30 maja 2025 roku – na rynku debiutuje gra Elden Ring: Nightreign od słynnego studia FromSoftware. Jak zapewne większość z Was doskonale wie, jest to spin-off bestsellerowego Elden Ringa z 2022 roku. W przeciwieństwie do pierwowzoru, gra stawia jednak na rozgrywkę kooperacyjną. Mogliśmy już zapoznać się z pierwszymi recenzjami, a nieco wcześniej deweloperzy odnieśli się do braku trybu dla dwóch graczy, przyznając, że został on po prostu przeoczony. Jest jednak jeszcze jeden problem.

Elden Ring: Nightreign bez funkcji cross-play na premierę

Zaraz po braku trybu duo najwięcej emocji budzi bowiem brak wsparcia dla funkcji cross-play, czyli rozgrywki międzyplatformowej. Taka funkcja umożliwia, dla przykładu, wspólną zabawę grupie osób, wśród których jedna gra na pececie, druga na PlayStation, a jeszcze inna na Xboksie.

Brak funkcji cross-play dla niektórych jest przykrym ograniczeniem dlatego, że nie zawsze ma się po prostu akurat dwójkę innych znajomych, którzy posiadają tę samą platformę. Inni z kolei zwyczajnie nie mają więcej niż jednego znajomego, który zagrałby w taki tytuł, jakim jest Nightreign. Gracze narzekają, że bez możliwości wspólnej gry między platformami zakup po prostu traci sens. Szczególnie, gdy znajomi grają na różnych konsolach lub PC. Zresztą, jak w większości tego typu przypadków, wystarczy wybrać się na Reddit.

“Minimalne wymaganie: miej dwójkę przyjaciół. Oj, to nie idzie zbyt dobrze” – napisał jeden z użytkowników forum. Na to otrzymał wymowną odpowiedź: “no i jeszcze BRAK cross-play’u“. Inny skomentował: “gdyby to miało cross-play, to byłby łatwy zakup. Większość moich znajomych gra na PC“. Na całe szczęście, deweloperzy planują dodać do Nightreign funkcję cross-play. Nie wiemy jednak, kiedy to się stanie.

Brak tego typu elementów na premierę w przypadku gry nastawionej na rozgrywkę wieloosobową zaskakuje. Nie do końca wiadomo, dlaczego FromSoftware zdecydowało się na taki ruch. Pozostaje mieć nadzieję, że finalnie w produkcji znajdzie się zarówno cross-play, jak i tryb dla dwóch graczy.

