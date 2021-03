EA zmienia swoje podejście do produkcji gier. Gracze bardzo na tym skorzystają

Laura Miel z EA podzieliła się bardzo interesującą wieścią od wydawcy. Electronic Arts zmienia swoje podejście do podległych firmie studiów.

Niedawne anulowanie naprawy Anthem odbiło się szerokim echem w całej branży. Electronic Arts zamknęło projekt, nad którym pracowano przez wiele miesięcy, jednak decyzja ta była właściwie nieunikniona.

Teraz Elektronicy postanowili ogłosić spore zmiany. Wydawca planuje zmienić swoje podejście do podległych mu deweloperów gier wideo.

EA da swoim studiom więcej swobody twórczej

Laura Miele, szefowa studiów Electronic Arts, udzieliła pod koniec lutego wywiadu dla IGN. Dotyczył on przyszłości deweloperów pracujących dla firmy oraz znanych marek.

Miele potwierdziła, że Elektronicy całkowicie zmieniają swoje nastawienie do tworzenia gier przez swoje studia. Firma chce dać deweloperom więcej autonomii kreatywnej. W praktyce oznacza to, że twórcy gier mogą pokusić się o więcej autorskich decyzji w trakcie tworzenia nowych produkcji. Wydawca rozumie, że twórcy dostarczą lepszy produkt, jeśli nie narzuci im się odgórnych wytycznych w kwestii produkcji gier.

Miele wspomniała, że jednym z głównych czynników wpływających na jakość gry jest odniesienie się do próśb społeczności. Przy ich pomocy ożywiono serię Skate, stworzono odświeżoną trylogię Mass Effect i stale wzbogacano Battlefront 2 o nową zawartość.

Bierzemy wszystkie te informacje (od społeczności graczy – przyp. red. ) i dzięki temu wiemy, co gracze lubią, a czego nie – nasi szefowie studiów współpracują następnie z zespołami odpowiedzialnymi za gry, aby ustalić, w jaki sposób nadać priorytet bezpośrednim opiniom graczy i jak się do nich odnieść.

Chodzi o to, aby zrozumieć motywacje graczy i starać się je zaspokoić. Jednocześnie zdajemy sobie sprawę, że nasze zespoły odpowiedzialne za gry są niezwykle utalentowane w swoim fachu i to one będą decydować o kierunku rozwoju fabuły i gry. – powiedziała Laura Miele w wywiadzie dla IGN

Ostatecznie Miele przyznała jednak, że Electronic Arts nadal pełni funkcję decyzyjną. O ile deweloperzy otrzymali więcej swobody, tak zarząd wydawcy wciąż ma pełną kontrolę nad projektami. To właśnie Elektronicy ostatecznie zamknęli projekt naprawy Anthem i pozwolili na dalszy rozwój Battlefront 2.

Skutki zmian w EA widzimy już teraz

Na decyzję wydawcy najpewniej wpłynęła afera z Anthem i gigantyczny sukces Star Wars Jedi: Fallen Order, które chcąc nie chcąc wyłamało się z ram dotychczasowych projektów EA. Słowa Laury Miele nie są przy okazji pustymi sloganami. Skutki dobrych zmian widzimy już teraz i są one bardzo zachęcające.

Niedawno podzieliliśmy się z Wami wieścią, że Dragon Age 4 nie będzie grą-usługą, a pełnoprawnym doświadczeniem dla jednego gracza. Fani serii mogą więc spać spokojnie.

Dodatkowo EA pozwoliło Respawn na zadecydowanie o dalszych losach marki Titanfall. Jeśli studio zechce kontynuować historię mechów i ich pilotów, to może to zrobić bez wahania. To bardzo istotna informacja, wszak Electronic Arts zmarnowało potencjał Titanfall 2 wydając grę między premierą Battlefield 1 i Call of Duty: Infinite Warfare.

Dodatkowo jeden z najsłynniejszych insiderów, Jeff Grubb, podzielił się niedawno interesującą wiadomością. Zespół EA Motive rzekomo pracuje nad grą, o której bardzo chcieli usłyszeć gracze. Mowa o znanym IP, więc może to być tak naprawdę cokolwiek – od Dead Space, przez Jade Empire do Dante’s Inferno.

Póki co zmiany w Electronic Arts napawają optymizmem. Trzymam kciuki, aby niesławny wydawca odbudował swoją zszarganą reputację. Firma ma pod swoimi skrzydłami bardzo utalentowanych deweloperów i przyszła pora na dobre wykorzystanie ich potencjału.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.