Dragon Age: The Veilguard jest bezsprzecznie jedną z najbardziej kontrowersyjnych produkcji tego roku. Gra przed premierą zdobyła mnóstwo przeciwników, jak i grup fanów, którzy wzajemnie przerzucali się argumentami na forach i w mediach społecznościowych. Tak czy inaczej, do ideału jest jej bardzo daleko. A mimo to pewna renomowana redakcja uznała ją za… grę roku.