Świetna przygodówka w nowym wydaniu za darmo na Steam. Pobierzcie, zanim stanie się płatna

Miłośnicy klasycznych przygodówek mają powody do radości. Na platformie cyfrowej dystrybucji Steam pojawiła się bowiem darmowa gra pod tytułem Down the Rabbit Hole Flattened. Jest to nowa, dwuwymiarowa odsłona znanej produkcji VR, którą można teraz pobrać ze sklepu Valve całkowicie za darmo, bez żadnych dodatkowych opłat. Poniżej znajdziecie wszystkie najważniejsze szczegóły.

Gra za darmo na Steam. VR-owa przygodówka w nowym wydaniu

Oryginalna wersja gry, stworzona z myślą o wirtualnej rzeczywistości, zyskała uznanie głównie dzięki unikalnej oprawie wizualnej oraz intrygującej narracji. Teraz twórcy postanowili udostępnić tę samą historię w formie dwuwymiarowej przygodówki point-and-click i do tego nie ograniczać jej do VR-owych sprzętów, dzięki czemu gracze, którzy nie posiadają specjalnych gogli, mogą wreszcie poznać baśniowy Wonderland.

W Down the Rabbit Hole Flattened trafiamy do Krainy Czarów przed przybyciem Alicji. Wcielamy się tutaj w dziewczynkę poszukującą swojego zaginionego pupila – Patchesa. W trakcie eksploracji trafimy na sporo łamigłówek, sekretów oraz ukrytych przedmiotów. Podejmiemy również wybory wpływające na dalszy przebieg przygody, a także otrzymamy możliwość wcielenia się w inne postacie.

Warto jednak zaznaczyć, że Down the Rabbit Hole Flattened jest dostępne za darmo przez ograniczony czas. Z racji tego, iż nie wiadomo, kiedy dokładnie produkcja przestanie być darmowa, radzimy od razu dodać tytuł do swojej biblioteki!

