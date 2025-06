Intrygujący horror za darmo na Steam. Świeża premiera

Miłośnicy grozy mają kolejny powód do radości. Dziś na platformie cyfrowej dystrybucji Steam zadebiutowała bowiem darmowa gra pod tytułem Don’t Look Back. Jest to ciekawie zapowiadający się horror nastawiony na eksplorację, odkrywanie mrocznych tajemnic, a także przetrwanie.

Nowa gra za darmo na Steam. Darmowy horror

Tak właściwie to klimat Don’t Look Back bardziej przypomina horror psychologiczny. Wcielamy się w postać, która trafia do opuszczonego domu, mając pozornie proste zadanie: odnaleźć sześć kluczy, by odblokować tajemnicze drzwi. Szybko okazuje się jednak, że w murach posiadłości czai się coś znacznie bardziej niepokojącego. W grze trzeba zachować czujność, uważnie słuchać otoczenia i – jak sama nazwa sugeruje – unikać kontaktu wzrokowego z niebezpieczną kreaturą.

Rozgrywka łączy elementy eksploracji, survivalu i narracyjnej zagadki. Znajdowane notatki stopniowo odsłaniają fabularne tło. Do tego dochodzą opcjonalne przedmioty do kolekcjonowania oraz system checkpointów. Dodatkowo tytuł oferuje ustawienia graficzne, elementy strzelankowe i powinien w zasadzie zadziałać na prawie każdym sprzęcie ze względu na niskie wymagania.

Don’t Look Back zaczyna już zbierać pierwsze recenzje i są one, przynajmniej jak na razie, pozytywne. Gracze chwalą atmosferę niepokoju oraz unikalną oprawę audiowizualną. To idealna propozycja dla tych, którzy szukają czegoś straszniejszego, ale nie chcą otwierać portfela.

Źródło: Steam