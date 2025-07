Nowy Donkey Kong powstawał dłużej, niż GTA VI. Premiera tuż za rogiem

Nowa przygoda Donkey Konga zadebiutuje już 17 lipca na Switchu 2, ale jak się okazuje, jej produkcja trwała niemal osiem lat — dłużej niż prace nad GTA VI. Co Nintendo szykowało przez tyle czasu?

Donkey Kong czy GTA VI? Nowy hit od Nintendo powstawał wiele lat

Donkey Kong Bananza jeszcze nawet nie trafiło do sklepów, a już zapisuje się w historii. W niedawnym wywiadzie dla hiszpańskiego serwisu La Vanguardia producent Kenta Motokura zdradził, że gra zaczęła powstawać tuż po premierze Super Mario Odyssey, czyli w 2017 roku. Dla porównania, prace nad GTA 6 rozpoczęły się dopiero po Red Dead Redemption 2, a według samego Take-Two, dopiero w 2020 roku „na poważnie”.

To oznacza, że nowy Donkey Kong powstawał dłużej niż największy blockbuster Rockstara, i to mimo że wydaje się być grą mniejszego kalibru. Ale Nintendo nie śpieszy się bez powodu. Bananza to nie tylko nowy tytuł, ale i swoisty restart marki, tworzony z myślą o premierze Switcha 2.

Za projekt odpowiada ten sam zespół, który stworzył Super Mario Odyssey, a sam Motokura był jego reżyserem. Reżyser Bananza, Kazuya Takahashi, zanim dołączył do zespołu, ograł wszystkie poprzednie odsłony Donkey Konga, od klasycznego arcade, po kultowe Donkey Kong Country. Efekt? Gra, która już po pierwszych zwiastunach przywołuje skojarzenia z Odyssey, ale osadzona jest w nowych realiach: z Pauline u boku, Donkey Kong wyrusza w podziemną wyprawę, by odzyskać Złote Banany i stawić czoła korporacji VoidCo. Ten miks nostalgii, humoru i nowej technologii (w tym mocy Switcha 2) może sprawić, że Donkey Kong znów stanie się jedną z największych ikon Nintendo. Nie tylko maskotką z przeszłości, ale bohaterem na nową generację.

Choć Bananza zadebiutuje oficjalnie 17 lipca, niektóre egzemplarze gry już trafiły w ręce graczy. W sieci pojawiają się pierwsze zdjęcia pudełek, fragmenty rozgrywki i… niechciane spoilery. Nintendo tradycyjnie nie komentuje przecieków, ale fani, którzy chcą odkrywać wszystko samodzielnie, powinni na kilka dni zrezygnować z przeglądania mediów społecznościowych. Tymczasem w świecie GTA VI wciąż cisza. Gra została opóźniona i trafi na rynek dopiero w maju 2026 roku. To sprawia, że Donkey Kong, choć często traktowany jako “lżejszy” tytuł, zyskał przewagę nie tylko czasową, ale też emocjonalną. Bo oto gra, nad którą nikt nie robił hałasu przez lata, nagle okazuje się jednym z najbardziej dopracowanych tytułów Nintendo ostatniej dekady.

