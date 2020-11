Deathloop – wyciekła data premiery gry

W PlayStation Store nieoczekiwanie pojawiła się data premiery gry Deathloop. Produkcja trafi w ręce graczy w drugiej połowie 2021 roku.

Microsoft uszanował umowę Bethesdy z Sony i Deathloop ma zadebiutować jako tytuł czasowo ekskluzywny na PS5 i PC. Pierwotnie premiera gry była ustalona na tegoroczny okres świąteczny, ale Bethesda postanowiła nieco opóźnić swój nowy tytuł na drugą połowę 2021 roku.

Nie znaliśmy do tej pory przybliżonej daty premiery produkcji. Ku uciesze oczekujących graczy, w nowozelandzkim PlayStation Store pojawił się konkretny termin wydania nietypowej strzelanki.

Produkcja ma zadebiutować 20 maja 2021 roku. Data ta pasuje do potwierdzonego przez Bethesdę okienka wydawniczego i jest duża szansa na to, że będzie to prawdziwy termin debiutu gry. Mimo to wciąż istnieje możliwość, że jest to zwykły błąd Sony. Właśnie dlatego powyższą datę należy brać za niepotwierdzoną i raczej umowną.

Deathloop natychmiastowo po premierze na PS5 pojawi się w Xbox Game Pass na PC, a po bliżej nieokreślonym czasie trafi także na konsole Xbox. Nowa marka Bethesdy zapowiada się bardzo ciekawie, ale na jej premierę musimy jeszcze trochę poczekać.

Deathloop pozwoli graczom wcielić się w płatnego zabójcę, który został uwięziony w tytułowej pętli śmierci. Gra ma oferować kilka interesujących mechanik i inspirować się serią Dishonored od tych samych twórców.

