Kojima Productions oficjalnie nie ogłosiło tego jeszcze wprost, ale wiemy już jedno: Death Stranding 2: On the Beach pozwoli graczom na PS5 wybrać między dwoma trybami graficznymi – Performance Mode (60 fps) i Quality Mode (30 fps z wyższą jakością obrazu). To dobra wiadomość dla tych, którzy cenią sobie płynność rozgrywki, jak i dla graczy, którzy chcą wycisnąć z grafiki ostatni piksel.

Tryby graficzne w Death Stranding 2

Informacje pochodzą z pierwszych przedpremierowych testów – m.in. od samego Geoffa Keighleya, który na platformie X potwierdził, że gra działa w 60 klatkach w trybie wydajnościowym. Jak sam zaznaczył, to właśnie ten tryb wybrał do grania, a nie jest w tym odosobniony. Redakcja Game Informera, po własnych testach, również stawia na płynność, twierdząc, że różnice wizualne nie są na tyle duże, by rezygnować z komfortu. Jedyne, co rzuciło im się w oczy, to delikatny pop-in trawy – cała reszta wygląda wciąż „fantastycznie”.

Dobra wiadomość? Oba tryby dostępne będą nawet na podstawowym PS5, więc nie trzeba czekać na wersję Pro, by cieszyć się pełnym doświadczeniem. Choć oczywiście wersja na PS5 Pro może dostać kilka dodatkowych graficznych smaczków.

Mimo wszystko, bazowa konsola i tak wyświetli genialne obrazki. Zobaczcie sami:

This is on a base PS5 folks 🤯watch until the end#DeathStranding2 #PS5 pic.twitter.com/IQoNNsXHnA — Visual Fidelity (@VisualFidelity) May 8, 2025

Premiera Death Stranding 2 zaplanowana jest na 26 czerwca 2025 roku i wygląda na to, że ten termin pozostaje niezmienny. Sony szykuje inne duże premiery na końcówkę roku, a Kojima z pewnością nie będzie chciał konkurować z zapowiedzianym na maj 2026 GTA VI – sam przyznał, że harmonogram takich gigantów wpływa na decyzje wydawnicze.

Źródło: dualshockers.com