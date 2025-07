Anarchy Legends Online zadebiutowało. Shooter dostępny jest bezpłatnie

Na Steamie zadebiutowała kolejna gra free-to-play we wczesnym dostępie. Tym razem coś dla fanów klasycznej rywalizacji bez elementów losowych i przewag za gotówkę. Anarchy Legends Online to taktyczna strzelanka trzecioosobowa od niezależnego studia Diat Funa, która chce przywrócić ducha dawnych shooterów.

Sprawdź także: Akcja z domieszką RPG i PvPvE. Nowa gra za darmo pojawiła się na Steam

Darmowa strzelanka, która obiecuje wiele

ALO oferuje 12-osobowe starcia na czterech mapach i w dziesięciu trybach gry. Na starcie dostępnych jest 24 bohaterów (zwanych Legendami), każdy z unikalną zdolnością i możliwością wyboru spośród 41 broni. Kluczową cechą jest brak przewag sprzętowych, losowości czy lootboxów. Każdy gracz zaczyna na równych zasadach, a wynik zależy od umiejętności, strategii i współpracy w drużynie.

Twórcy podkreślają, że chcą uniknąć schematów znanych z wielu współczesnych gier multiplayer. Nie znajdziesz tu mechanik pay-to-win ani ukrytych bonusów dla weteranów. Zamiast tego, każdy mecz to test czystego skilla. Headshoty są zabójcze, dostępny jest system pingowania, a poziom gracza rośnie (lub spada) w zależności od jego faktycznych umiejętności. Oczywiście, w domyśle. Nie grałem, więc nie mogę jeszcze przyznać, czy to faktycznie prawda.

Dla fanów kosmetycznych dodatków przewidziano skórki do postaci i broni, ale odblokowuje się je wyłącznie przez grę. Twórcy deklarują też regularny balans i aktualizacje . Wszystko po to, by rozgrywka pozostała uczciwa i satysfakcjonująca.

Nowa darmowa strzelanka dopiero raczkuje w early accessie, ale jeśli szukasz rywalizacji pozbawionej losowości i zależnej tylko od tego, co masz w głowie i w dłoni, może to być coś dla ciebie.

Źródło: Steam