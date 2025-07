RPG z uwielbianymi bohaterami za darmo na Steam. Powrót znanego uniwersum

Fani Madoki mają powód do radości – na Steam zadebiutowała darmowa gra Magia Exedra, czyli nowe RPG w świecie Puella Magi Madoka Magica.

Jeśli kochasz Madokę, Homurę i całą resztę magicznych dziewczyn, teraz możesz do nich dołączyć w zupełnie nowej przygodzie. Puella Magi Madoka Magica Magia Exedra jest już dostępna za darmo na Steam i wygląda… całkiem nieźle.

Madoka Magica Magia Exedra, czyli darmowa gra RPG

To nie jest zwykła adaptacja anime, bo Magia Exedra oferuje całkowicie nową historię, stworzoną przez znane studio Gekidan Inu Curry (czyli Doroinu). Wracają nie tylko bohaterki z oryginalnej serii, ale też postacie z Magia Record. Gra przenosi nas do surrealistycznego świata wspomnień, labiryntów i czarownic. A wszystko w pełnym 3D, z efektownymi animacjami i głosami oryginalnych aktorek.

Rozgrywka toczy się w formie bitewnego RPG, gdzie budujemy drużynę z ulubionych Magical Girls i wyruszamy do labiryntów zamieszkanych przez potężne wiedźmy. Każda postać ma unikalne ataki i specjalne umiejętności, które można łączyć w dynamicznych walkach.

Oprócz walki, eksplorujemy tzw. Latarnię – tajemnicze miejsce, w którym zagubiona dziewczyna próbuje odzyskać swoje wspomnienia. Aby tego dokonać, zagląda w pamięć innych bohaterek i przeżywa ich historie. Twórcy obiecują pełne emocji przeżycie dla nowych i starych fanów serii.

Gra dostępna jest za darmo i ma solidne wsparcie ze strony Aniplexu oraz Pokelabo. Jeśli chcesz wrócić do świata Madoki lub dopiero go poznać, Magia Exedra to bardzo dobry punkt startowy.

Źródło: Steam