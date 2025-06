Nowa darmowa platformówka z unikalnym pomysłem dostępna na Steam

Jeśli masz wolną chwilę i lubisz nietypowe platformówki, to ta nowość z Steam może cię pozytywnie zaskoczyć. Batta Batta, świeżutka i darmowa produkcja, pozwala wcielić się w… baterię. Tak, dobrze czytasz. Wybuchowa akcja, zmieniające się perspektywy i bajkowy świat pełen zepsutych urządzeń.

Dziwaczna darmowa gra na Steam

W Batta Batta trafiamy do krainy porzuconych przedmiotów, miejscówki, w której stare rzeczy zazdroszczą nowym. Wszystko zaczyna się od porwania Księżniczki Smartfon, na tyle uroczej, że nie można jej zostawić w tarapatach. Nasz bohater to z pozoru zwykła bateria, ale szybko okazuje się, że potrafi dużo więcej, niż tylko zasilać pilota do telewizora.

Rozgrywka to miks klasycznej platformówki i zagadek opartych na przełączaniu widoku z 2D na 3D. Ten prosty trik dodaje sporo świeżości i wymaga myślenia przestrzennego. Szczególnie kiedy musimy znaleźć ukryte ścieżki czy przechytrzyć przeciwników. Na naszej drodze spotkamy też różne elektroniczne sprzęty, które posłużą nam jako swoiste “pojazdy”, dając nowe zdolności bojowe.

Wizualnie gra stawia na urok. Modele postaci są proste, ale pełne charakteru, a świat wygląda jak zabawkowa wersja postapokalipsy. Całość przypomina lekki animowany film, a atmosfera jest bardziej sympatyczna niż mroczna. W skrócie: idealna opcja na wieczorne odcięcie się od codziennych obowiązków.

Źródło: Steam