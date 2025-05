Cyberpunk, Fallout i Rust w jednym – sprawdź za darmo na Steam

Czasem trafia się gra, która wygląda zbyt dobrze, żeby była prawdziwa — i właśnie tak było z The Forever Winter, gdy pojawiły się pierwsze materiały z rozgrywki w 2024 roku. Mroczny klimat, ogromne metalowe konstrukcje, survivalowy vibe i intensywna walka z perspektywy pierwszej osoby. Brzmiało jak produkcja z budżetem AAA, tymczasem… odpowiada za nią niewielki zespół złożony z zaledwie 20 osób. I co najciekawsze — ten mały zespół właśnie udostępnił darmowe demo, żeby każdy mógł przekonać się, o co tyle szumu.

The Forever Winter – sprawdź za darmo na Steam

Porównania do Cyberpunka 2077, Fallouta 4 i Rusta nie są przypadkowe. The Forever Winter łączy dystopijną wizję przyszłości z ciężką atmosferą przetrwania i taktycznym podejściem do walki. Gracze od miesięcy chwalą solidny fundament gameplayowy, ale narzekają na brak zawartości i typowe dla wczesnego dostępu problemy techniczne. Mimo to gra zdobyła już ponad 16 000 recenzji na Steamie, z czego 72% to oceny pozytywne. To wynik, który mówi jedno: jest potencjał — i to duży.

Za grą stoi Fun Dog Studios, debiutujące studio, które — jak się okazuje — potrafi uderzyć z siłą dużego wydawcy. The Forever Winter wygląda świetnie, brzmi klimatycznie i ma w sobie coś, co przyciąga uwagę. To nie tylko strzelanka. To gra, która stara się opowiedzieć coś więcej: o upadku cywilizacji, o ludziach próbujących przetrwać w świecie, który już dawno przestał im sprzyjać, i o cienkiej granicy między walką a beznadzieją. Wśród wielu głosów słychać jedno: to może być coś wyjątkowego. Jeśli Fun Dog Studios utrzyma kurs, poprawi błędy i rozbuduje świat, The Forever Winter ma szansę zostać nowym niezależnym hitem na miarę Escape from Tarkov czy S.T.A.L.K.E.R.-a.

Darmowe demo to idealny moment, żeby sprawdzić tę grę na własnej skórze — bez inwestycji i bez zobowiązań. Jeśli lubisz ciężki klimat postapo, eksperymenty z gatunkami i gry, które jeszcze nie są idealne, ale mają duszę i pazur, koniecznie daj The Forever Winter szansę. Nawet jeśli zostawisz ją na później — wiedz jedno: o tej grze będzie jeszcze głośno.

Źródło: Steam