„Cyberpunk 2077” zrobiony w 1 dzień? Deweloper chwali się na Youtube

Amatorska wersja Cyberpunk 2077 daleka jest od oryginału. Aczkolwiek nie można odmówić autorowi pomysłu i clickbaitowego tytułu.

Czy CDPR mogło stworzyć swój najnowszy hit z Keanu Reevesem znacznie szybciej? Pewnie tak, ale Cyberpunk 2077 nie wyglądałby tak, jak dziś w wersji z aktywnym ray traicingiem i mocno ucierpiałaby zawartość gry.

Jednakże jeśli odłożyć na bok wszystkie priorytety związane z fabułą, rozgrywką i stroną wizualną to faktycznie można zaprojektować pseudo Cyberpunk 2077 w o wiele szybszym tempie. Na dowód tej tezy mamy wideo na Youtube od ThrillDaWill.

Autor powyższego materiału oczywiście nie opracowałby swojej gry przygotowując wszystko od podstaw. Skorzystał rzez jasna z gotowych wzorów. Wykupił dostęp do silnika graficznego UE, kupił również assety graficzne oraz zaprogramowany wcześniej system AI.

Dużo w tym projekcie pracy osób trzecich, nadto gra ThrillDaWill nawet nie stała obok prawdziwego Cyberpunk 2077, ale nie umniejsza to jego dziełu. Połączył on przecież wszystkie elementy układanki w zaledwie 24 godziny (o ile nie kłamie). I co ciekawe, autor zamierza rozwijać swój projekt i może któregoś dnia uda mu się stworzyć amatorski, kompletny Cyberpunk z misjami i żywym światem znacznie szybciej niż w 7 lat.

Grzegorz Rosa