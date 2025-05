Ten mod do Cyberpunk 2077 sprawia, że gra wygląda jak film

Nowa wersja DreamPunk to nie tylko kosmetyka. Modder ukrywający się pod pseudonimem NextGen Dreams wszedł na kolejny poziom, modyfikując sposób, w jaki gra renderuje światło, cień i kolory. Efekty? Night City wygląda, jakbyś patrzył na plan zdjęciowy wysokobudżetowego filmu sci-fi – z tą różnicą, że to Ty trzymasz kamerę. Wideo prezentujące moda, nagrane w oszałamiającej rozdzielczości 8K, pokazuje ulepszony path tracing (czyli najbardziej zaawansowaną formę śledzenia promieni), nowy LUT rozciągający zakres tonalny obrazu oraz… autorski efekt drgania kamery, który dodaje każdej scenie dynamiki i realizmu.

Ten mod nie tylko wygląda dobrze – on sprawia, że świat Cyberpunka czuć bardziej niż kiedykolwiek. Cienie zachowują się naturalnie, światła neonów mają fizyczną głębię, a refleksy na mokrych ulicach wyglądają jak żywe. Dla wielu graczy to może być najlepszy powód, by wrócić do gry – albo dać jej szansę po raz pierwszy.

Chociaż twórcy gry oficjalnie zakończyli jej rozwój (poza zapowiadaną na 5 czerwca wersją na Nintendo Switch 2), fani nie zamierzają pozwolić, by Cyberpunk 2077 odszedł w zapomnienie. Moderska scena ma się świetnie, a takie projekty jak DreamPunk pokazują, jak wielki potencjał wciąż drzemie w tej produkcji. W międzyczasie CD Projekt Red skupia się już na kontynuacji, znanej obecnie pod nazwą roboczą Project Orion. Wiadomo, że oprócz Night City pojawi się drugie, zupełnie inne miasto – mroczne, brutalne, inspirowane „skrzywioną wersją Chicago”. Brzmi obiecująco? Jak najbardziej. Ale zanim to nadejdzie… Możecie pobrać mod tutaj.

