Pojazdy w Cyberpunk 2077. Twórców poniosła fantazja

W Cyberpunk 2077 na graczy będą czekać naprawdę odjechane pojazdy, podzielone na 6 klas. Czegoś takiego jeszcze nie było.

Dzisiejsze Night City Wire 4 było okazją do pokazania aut i motocykli w nadchodzącej produkcji od CD Projekt RED. Twórcy podzielili je na 6 klas:

Economy – jak sama nazwa wskazuje, to najtańsze i zarazem najmniej spektakularne bryki w grze. Wyglądają dość topornie, ale nawet w wydaniu cyberpunkowym, mogą robić wrażenie i są naprawdę pomysłowe. Często małe i powolne, ale zarazem praktyczne.

Executive – to odpowiednia klasa pojazdów dla tych, którzy chcą zaimponować przechodniom w Night City. Przypominają mocno przerobioną wersję amerykańskich krążowników szos. Niektóre modele są ogromne i mają aż 6 kół. Błyszczą na zewnątrz jak i wewnątrz.

Heavy Duty – pojazdy do zadań specjalnych, opancerzone ciężarówki, czy inne wojskowe rozwiązania, przypadną do gustu tym, którzy lubią brutalną siłą wdzierać się w szeregi wroga. Wiele z nich, nie do zatrzymania.

Sport – szybkie i niezwykle zwrotne auta z tej kategorii, z pewnością przydadzą się podczas ulicznych wyścigów. Ogromne silniki, a także możliwość wymiany części i tuningowania, zapewni przy nich sporo dobrej zabawy.

Hypercars – to połączenie szybkości i wytrzymałości. Auta z najwyższej półki, które są bardzo drogie, ale też robią ogromne wrażenie.

Klasyki – do tej pory CD Projekt RED pokazał tylko jedno auto – Porsche 911 Turbo z 1977 roku, które jest pojazdem samego Johnny’ego Silverhanda.

Polskie studio po raz kolejny udowodniło, że przywiązuje wagę do najdrobniejszych detali. Pojazdy robią imponujące wrażenie i aż z chęcią patrzy się na nie pod różnym kątem.

Pojazdy w Cyberpunk 2077 to kawał dobrej roboty,

CD Projekt RED przedstawił szczegóły tego, jak powstawały auta w grze Cyberpunk 2077. Dokładnie chodzi o kwestię nagrywania realistycznych dźwięków silnika, zamykania drzwi, pisków opon i nie tylko. Wszystko zostało zarejestrowane na materiale wideo poniżej, aby graczom przybliżyć proces tworzenia. Mikrofony były zamontowane w wielu miejscach, aby nagrać jak najlepszy dźwięk.

W grze znajdzie się też miejsce dla nietypowego motocykla od Arch Motorcycle – firmy której współzałożycielem jest Keanu Reeves.

