Nowy mod do Cyberpunk 2077 rozwiązuje odwieczny problem z minimapą

Do sieci trafiła modyfikacja, która poprawia topornie działającą minimapę w Cyberpunk 2077. Pliki są dostępne za darmo.

Generalnie problemem mapy w produkcji od CD Projekt RED jest to, że dość późno reaguje ona na poczynania graczy. Jeśli na przykład jedziemy szybko, łatwo możemy przeoczyć dany zakręt lub skrzyżowanie i trzeba zawracać. Fani produkcji od początku proszą twórców o interwencję w tej sprawie, ale jeszcze nie doczekali się reakcji. Modder DJ_Korvik rusza na pomoc w tej kwestii, udostępniając moda Improved Minimap Zoom.

Zmodyfikowana przez fana CP 2077 mapa dostosowuje wyświetlany obraz do prędkości pojazdu. Gdy jedziemy wolniej, obraz przybliża się, a gdy szybciej, oddala, pokazując tym samym większy obszar. Jak to działa w praktyce, możecie zobaczyć na poniższym wideo.

Pliki z modem są dostępne na forum NexusMods.com pod tym adresem. Dzieło DJ_Korvika zbiera ogólne uznanie wśród społeczności forum.

Modder zaznaczył, że nie istniała możliwość, by poprawić usterkę w konwencjonalny sposób, w związku z czym musiał uciec się do pewnych „brudnych sztuczek”. Nie była to po prostu metoda standardowa dla tworzenia modów do produkcji RED-ów. Niemniej DJ_Korvik zapewnia, że pliki nie powinny zniszczyć gry.