Cyberpunk 2077 – zapraszamy na Live Stream odc.2

17 grudnia chcielibyśmy zaprosić Was na kolejny live stream o Cyberpunk 2077. Tym razem przejdziemy do grubszych konkretów – porozmawiamy o broni.

W Cyberpunk 2077 z pewnością gra już większa część społeczności graczy, w tym również my. Z doświadczenia wiemy, że oferta CDPR nie należy do najłatwiejszych, bowiem w Night City jest tyle do roboty, że można zgubić się w trakcie rozgrywki.

Dlatego nie zwlekając zbyt długo, na 17 grudnia zaplanowaliśmy dla Was tematyczny live stream na kanale Youtube, który rozpocznie się o godzinie 19:00.

W drugim odcinku przejdziemy do całkiem poważnych rzeczy, a mianowicie opowiemy o zabójczym arsenale dostępnym w grze. Będzie trochę o sile rażenia, kategoryzacji broni, i rzecz jasna o zestawach, w które warto inwestować swoje eurodolary.

Na stream zapraszamy zarówno graczy zaczynających swoją przygodę jak i mających już za sobą pierwsze godziny gry. Także przybywajcie licznie! Ps. stream jest adresowany dla Was, więc jeśli macie jakieś pytania odnośnie gry, to z chęcią udzielimy Wam wszelkich odpowiedzi. Do zobaczyska.

Grzegorz Rosa