Concord to porażka, jakich mało. Zobaczcie, ile osób gra w to na Steam

Concord to niesamowita porażka

Nie dalej jak wczoraj pisałem o potencjalnie słabym wyniku gry Concord. Ta nie znalazła się w żadnym zestawieniu najlepiej sprzedających się gier na PS5 i PC, co często przed premierami się przecież zdarza. Można było sądzić, że czeka nas niemała klapa — oto bowiem na rynek trafi płatny hero shooter, który… mało kogo interesuje. I chyba się nie pomyliłem — dzisiejsze statystyki ze Steam są idealnym tego potwierdzeniem.

Postanowiłem wejść na stronę SteamDB aby zobaczyć, ile osób znajduje się obecnie na pecetowych serwerach produkcji. Jak obstawiacie, 100 tysięcy? A może ledwie 10000 graczy? Nie i nie – jest jeszcze gorzej. W momencie pisania tego tekstu, na Steam w nową grę gra zaledwie 251 osób…

Statystyki z serwisu SteamDB

Nawet w szczytowym momencie gra nie przebiła bariery 700 graczy, co samo w sobie woła o pomstę do nieba. Z drugiej strony, ciężko się dziwić. W dobie masy darmowych strzelanek i hero shooterów wypuszczanie kolejnej, generycznej gry i to za 40 dolarów kompletnie mija się z celem.

Możliwe, że będzie to najgorsze otwarcie “dużej” produkcji w historii Steam…

Źródło: SteamDB