Co wiemy o Cyberpunk 2077 po pierwszych recenzjach?

Jedna z bardziej oczekiwanych produkcji ostatnich lat doczekała się w końcu swojej premiery – Cyberpunk 2077 nie miał łatwej drogi, jednak teraz wydaje się, że wszystko zmierza do szczęśliwego zakończenia.

Najnowsza gra CD Projekt Red powstawała przez kilka lat, a deweloperzy są w końcu gotowi pokazać swoje dzieło w pełnej okazałości. Zanim to jednak nastąpi, w sieci pojawiły się pierwsze recenzje Cyberpunka 2077, a te są bardziej niż pozytywne. Sprawdź, czego można dowiedzieć się o grze CD Projekt Red z pierwszy tekstów branżowych mediów i na co szczególną uwagę zwrócili zarówno rodzimi, jak i zagraniczni recenzenci.

Szał Cyberpunka 2077 – produkcja CD Projekt Red jednym z lepiej ocenianych tytułów tego roku

Pierwszą rzeczą, na którą zwraca się uwagę podczas przeglądania recenzji, są oceny danego dzieła. W przypadku Cyberpunka 2077 zdecydowana większość punktowych ocen sięgnęła maksymalnej noty, co sprawiło, że gra w serwisie Metacritic (agregacie zbierającym recenzje mediów) ma aż 91%. Tak duża średnia zaowocowała tym, że Cyberpunkowi 2077 przyznano znaczek “Metacritic Must-Play” przyznawany tylko najlepiej ocenianym tytułom. Wcześniej w tym roku podobne wyróżnienie zdobyło The Last of Us 2 od amerykańskiego studia Naughty Dog.

Grę chwalą zarówno zagraniczne, jak i krajowe serwisy, jednak co konkretnie zostało docenione? Przede wszystkim duża otwartość – Cyberpunk 2077 ma być erpegiem z krwi i kości, co oznacza, że każdy gracz będzie mógł podejść do danego zagadnienia na swój własny sposób. W zależności od wybranych umiejętności czy preferencji względem rozgrywki, większość z zadań będzie można rozwiązać na kilka różnych sposobów. Recenzenci podkreślali również, że tytuł piaskownicą (tudzież placem zabaw), a każde działanie ma mieć swoje długofalowe konsekwencje.

Recenzje Cyberpunka 2077 – jaka gra wyłania się z pierwszych tekstów branżowych mediów?

Choć gra w wersji na komputery osobiste (tylko taka wersja została dostarczona recenzentom) zebrała wyjątkowo dobre oceny, recenzenci narzekali na różnego rodzaju błędy. Cyberpunk 2077 PC to gra w otwartym świecie, więc to zrozumiałe, że mniejsze lub większe mankamenty się pojawią, a CD Projekt Red zapewnił, że wszelkie niedociągnięcia z wersji recenzenckich mają być naprawione przez aktualizację dnia pierwszego.

Co ciekawe, w wielu recenzjach pojawił się również czas potrzebny do ukończenia wątku głównego – Cyberpunka 2077 będzie można ukończyć w raptem 20 godzin, jednak w tekstach wspominano o ogromnej liczbie misji pobocznych, które będzie się chciało ukończyć.

Cyberpunk 2077 – premiera i dostępne platformy

Data wydania gry CD Projekt Red była przekładana czterokrotnie, jednak teraz można mieć pewność, że Cyberpunk 2077 pojawi się już w ten czwartek. Godzina premiery tytułu została ustalona na 1:00 czasu polskiego. Sama gra dostępna ma być na wspomnianych już pecetach oraz konsolach zeszłej generacji z możliwością uruchomienia na niedawno wydanych sprzętach. Wsteczna kompatybilność pozwoli na granie w Cyberpunka 2077 PS4 na PlayStation 5. Analogicznie ma być w przypadku Xboksa One i Xbox Series X.

Źródło: Materiał powstał we współpracy z Media Expert.

Robert Ocetkiewicz Fan wszelkiego rodzaju FPS-ów oraz wyścigów. Nie stroni również od gier sportowych i dobrych bijatyk w stylu Tekkena. Fan wszelkiego rodzaju FPS-ów oraz wyścigów. Nie stroni również od gier sportowych i dobrych bijatyk w stylu Tekkena.