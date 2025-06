Uwielbiany hicior AAA za jedyne 9 zł zamiast 257 zł. Gigantyczna promocja

Gracze, którzy mają ochotę na długie wieczory z klasyczną strategią, powinni rzucić okiem na nową ofertę w sklepie Instant-Gaming. Sid Meier’s Civilization VI w wersji na PC można tam dorwać za jedyne 9,23 zł. Tymczasem w oficjalnym sklepie Steam ten sam tytuł kosztuje aż 257,90 zł. Różnica robi wrażenie, bo mówimy o promocji ponad 95% taniej.

Sprawdź także: Mega promocja na polski hit na PC! Gra do kupienia taniej o 96%

Legendarny Sid Meier i jego magnum opus

Civilization VI to turowa strategia stworzona przez studio Firaxis Games pod czujnym okiem Sida Meiera – jednej z najważniejszych postaci w historii branży gier. Produkcja debiutowała w 2016 roku i od tamtej pory niezmiennie cieszy się popularnością wśród fanów gatunku.

W grze obejmujemy kontrolę nad wybraną cywilizacją i prowadzimy ją przez kolejne epoki. Gramy nią od czasów prymitywnych plemion aż po zaawansowaną erę informacyjną. W trakcie rozgrywki musimy dbać o rozwój miast, badać nowe technologie, prowadzić dyplomację, handlować, ale też toczyć wojny. Gra daje pełną swobodę w decydowaniu o tym, jak osiągnąć jeden z dostępnych warunków zwycięstwa, czy to naukowy, kulturowy, militarny czy religijny.

W szóstej odsłonie pojawiło się sporo nowości! Miasta rozrastają się teraz na więcej pól, a badania naukowe można przyspieszać poprzez konkretne działania. Sztuczna inteligencja władców została również zaprogramowana tak, by zachowywać się zgodnie z historycznymi cechami postaci.

Gdzie kupić tanio Civilization VI?

Oferta dotyczy podstawowej wersji gry w formie cyfrowego klucza do aktywacji na platformie Steam.

Warto zaznaczyć, że gra nie zawiera dodatków, ale za tę cenę to nadal okazja, by rozpocząć przygodę z jednym z najlepszych tytułów strategicznych ostatnich lat. Fani długich, wielowątkowych rozgrywek mają tu pole do popisu na długie godziny.

Źródło: Opracowanie własne