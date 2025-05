Chociaż Sapkowski wielokrotnie podkreślał, że nie grał w gry o Wiedźminie i nie zamierza tego zmieniać, zna ich sukces i – jak mówi Badowski – dokładnie wie, co się dzieje z jego światem w wersji cyfrowej. Ale dla niego granica jest jasna: książki to jego teren, gry to osobna domena. CDPR to szanuje.

On stworzył sobie taką personę zrzędliwego pisarza, ale w rzeczywistości to fantastyczny człowiek – błyskotliwy, pełen wiedzy, z dużym poczuciem humoru. Jesteśmy w kontakcie, spotykamy się, chodzimy razem na kolacje. On od początku mówił, że to licencja, nie jego pole. Ale my – jako fani – traktujemy jego lore jak świętość. Nie robimy alternatywnych historii. Wszystko, co tworzymy, jest spójne z jego wizją.

Adam Badowski

Chociaż Sapkowski wielokrotnie podkreślał, że nie grał w gry o Wiedźminie i nie zamierza tego zmieniać, zna ich sukces i – jak mówi Badowski – dokładnie wie, co się dzieje z jego światem w wersji cyfrowej. Ale dla niego granica jest jasna: książki to jego teren, gry to osobna domena. CDPR to szanuje. To nie są puste deklaracje – CD Projekt Red aktualizuje wewnętrzne dokumenty lore’owe tak, by uwzględniały wszystko, co Sapkowski dopisał w swojej najnowszej powieści – pierwszej wiedźmińskiej książce od ponad dekady.