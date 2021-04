Call of Duty Warzone otrzyma patch na PS5 i Xbox Series. 120 FPS to tylko jedna z nowości

Jeśli czekacie na next-genową aktualizację Call of Duty Warzone, możecie już zacierać ręce. Twórcy gry przygotowują wersję na nową generację konsol.

Chwilę temu informowaliśmy o specjalnej aktualizacji do Warzone, która wprowadza wsparcie dla NVIDIA DLSS. Gracze PeCetowi z odpowiednimi kartami graficznymi znacznie zyskali na płynności zabawy. Do tej pory konsolowcy nie mogli liczyć na dobre wieści w kwestii udostępnienia odpowiedniej wersji gry na next-geny, ale właśnie się to zmieniło.

Serwis CharlieIntel zapytał twórców Call of Duty Warzone o aktualizację na konsole nowej generacji. Gra działa na PS5 i Xbox Series, ale nie korzysta z pełni mocy konsol. Raven Software potwierdziło, że aktualizacja już powstaje. Niestety, konkretny termin jej debiutu pozostaje póki co nieznany.

Nad łatką czuwa osobny zespół, który zadba, aby gra zadziałała zgodnie z oczekiwaniami. Mowa tu o wsparciu dla 120 FPS, wykorzystaniu dysków SSD i funkcji DualSense oraz ray-tracingu. Właściwie gracze otrzymają prakytcznie te same usprawnienia, co w Call of Duty: Black Ops Cold War. Co więcej, studio Raven Software rozważa wprowadzenie suwaka zmiany pola widzenia w Warzone.

To jedyne informacje, jakie póki co udostępniono. Możemy przypuścić, że rzeczona aktualizacja trafi do gry w ciągu paru najbliższych miesięcy. Gracze Warzone i tak czekają na nią już dość długo i potwierdzenie tych szczegółów może napawać optymizmem. Na konkretny termin wypuszczenia next-genowej łatki musimy jeszcze poczekać.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.