Call of Duty Warzone w końcu zajmie mniej miejsca na dysku

Activision w końcu zmniejszy rozmiary Call of Duty Warzone. Od następnej aktualizacji, gra będzie ważyła nawet kilkadziesiąt gigabajtów mniej.

Czekamy na ogłoszenie nowej odsłony Call of Duty, ale poprzednie części nadal są szalenie popularne. Battle-royale w postaci Warzone to jeden z większych fenomenów growych ostatnich lat. Gra jest na bieżąco aktualizowana i rozwija się wraz z Black Ops Cold War i (w pewnym stopniu) Modern Warfare.

Call of Duty Warzone wreszcie odchudzone

Szeroko zakrojony rozwój niestety idzie w parze z ogromną wagą gier. Activision ma ewidentnie problem ze zmniejszeniem rozmiarów produkcji i wielu graczom daje się to we znaki. W końcu wydawca potwierdził świetną wiadomość. Call of Duty Warzone zajmie nieco mniej miejsca na naszych dyskach twardych. Wraz ze śródsezonową aktualizacją gra nieco zmaleje.

Waga Warzone zmniejszy się na danych platformach o:

PlayStation 4 – 10.9 GB

PlayStation 5 – 10.9 GB

Xbox Series X oraz S – 14.2 GB

Xbox One – 14.2 GB

PC – 11.8 GB

Waga Warzone łącznie z Modern Warfare zmniejszy się na danych platformach o:

PlayStation 4 – 30.6 GB

PlayStation 5 – 30.6 GB

Xbox Series X oraz S – 33.6 GB

Xbox One – 33.6 GB

PC – 30.6 GB

Niestety, nie oznacza to, że Activision zwolni nam dużo miejsca na dysku miejsca na dysku. Do gry trafi sporo nowej zawartości, więc rzeczona aktualizacja ma bardzo pokaźne rozmiary:

PlayStation 4 – 52 GB

PlayStation 5 – 52 GB

Xbox Series X oraz S – 57.8 GB

PC – 52.4 GB (z Modern Warfare 133.6 GB)

Activision zmierza w dobrym kierunku

Nawet tak niewielkie zmiany wagi gry to fenomenalna wiadomość. Warzone wraz z MW lub BOCW zajmuje nieprzyzwoicie dużo miejsca na dysku. Konsole z zainstalowanymi wszystkimi trzema grami zmieniają się właściwie w maszynki do Call of Duty. Gracze od wielu miesięcy skarżą się na problemy z uporządkowaniem miejsca na dysku.

Activision do tej pory próbowało nieco poprawić sytuację. Jakiś czas temu do gier trafiła opcja odinstalowania poszczególnych elementów, takich jak kampania czy tryb zombie. Nadal nie rozwiązało to wszystkich problemów. Gry ważące nawet po 200 GB to wciąż prawdziwe molochy.

Dodatkowo nowa generacja konsol również nie sprzyja fanom Call of Duty. Wszystkie next-geny oddają do dyspozycji graczy niecały 1 TB miejsca, co biorąc pod uwagę dzisiejsze wagi gier jest dość problematyczne. Sam mierzę się z problemem utrzymania porządku na swojej konsoli i rozmiar Black Ops Cold War mi tego bynajmniej nie ułatwia.

Mam nadzieję, że tegoroczne Call of Duty odmieni dotychczasowy trend serii i najnowsza odsłona nie zmusi graczy do żonglowania zainstalowanymi na dysku grami.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.