Prawie 120 złotych taniej. Fantastyczna metroidvania w dużej promocji

Gra Blasphemous 2 jest aktualnie dostępna w dużej promocji. Klucz Steam można kupić na platformie Instant-Gaming za 19,12 zł, podczas gdy w oficjalnym sklepie Steam cena wynosi aż 138,99 zł. Różnica jest znacząca, zwłaszcza dla osób, które chcą nadrobić tę brutalną metroidvanię.

Blasphemous 2 najtaniej na Instant-Gaming

Blasphemous 2 to bezpośrednia kontynuacja wydarzeń z darmowego DLC Wounds of Eventide do pierwszej części. Gracz ponownie wciela się w Pokutnika, który budzi się w nowej, tajemniczej krainie i raz jeszcze zostaje wciągnięty w nieskończony cykl śmierci, odkupienia i cierpienia. Świat jest brutalny, pełen gotyckich lokacji, nieoczywistych ścieżek i potworów czekających na swój sąd.

Rozgrywka została wzbogacona o nowe systemy walki. Do dyspozycji gracza oddano kilka unikalnych broni, rozbudowane kombosy i efektowne egzekucje. Dzięki możliwości rozwijania postaci i dostosowywania stylu gry, każdy może znaleźć swój sposób na przetrwanie w tym świecie pełnym cierpienia i mistycyzmu.

Twórcy oddali graczom nieliniowy świat pełen pułapek, sekretów i pobocznych zadań. Spotkamy tu również nowych NPC-ów, z których część pomoże w wędrówce, a inni poproszą o wykonanie niebezpiecznych misji. Podobnie jak poprzedniczka, Blasphemous 2 stawia na klimat, symbolikę i trudne wyzwania, ale tym razem oferuje jeszcze większą swobodę i większe możliwości personalizacji.

Gra zadebiutowała w sierpniu 2023 roku i spotkała się z ciepłym przyjęciem graczy oraz pozytywnymi recenzjami. Obecna promocja to dobra okazja, by zapoznać się z tą wymagającą, ale satysfakcjonującą produkcją bez nadmiernego obciążania portfela.

