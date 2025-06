Surrealistyczne RPG za darmo na Steam. Czegoś takiego jeszcze nie widzieliście

Platforma cyfrowej dystrybucji Steam wzbogaciła się niedawno o kolejną darmową perełkę. Tym razem mowa o surrealistycznej grze RPG, która w sklepie Valve pojawiła się zaledwie dwa dni temu. Teraz jest więc dostępna całkowicie za darmo dla wszystkich zainteresowanych użytkowników platformy.

Surrealistyczna gra RPG za darmo na Steam

Bird Game to doświadczenie rodem z kafkowskiego koszmaru. Produkcja wyróżnia się nie tylko swoim czarno-białym, abstrakcyjnym stylem wizualnym, ale także nietypowym podejściem do fabuły oraz walki. Wcielamy się w postać, która musi odnaleźć legendarnego Renomowanego Rybiego Zapaśnika, bohatera, który niegdyś pokonał przywódcę inwazji fioletowookich wron. Teraz, gdy zagrożenie powraca, tylko on może pomóc uratować ten przedziwny świat. Co na Was tutaj tak właściwie czeka?

Niezależny deweloper Black Jacket przygotował ponad dwie godziny surrealistycznej przygody, pełnej nietuzinkowych postaci, czarnego humoru, a także turowego systemu walki z ponad 30 różnymi przeciwnikami. Styl graficzny przypomina kreskówkę z czasów wczesnej animacji. Gra skupiona jest przede wszystkim na eksploracji. Podczas zabawy znajdziemy różne zagadki logiczne oraz dziwaczne sytuacje.

Pierwsi recenzenci chwalą Bird Game w szczególności za unikalność. Podkreślają, że dzieło posiada niepowtarzalny wręcz klimat, który ciężko znaleźć gdziekolwiek indziej i równie ciężko go do końca wytłumaczyć. Twórcy zadbali także o interakcje z postaciami, które naprawdę trudno zapomnieć. Jeśli więc szukacie czegoś naprawdę innego, Bird Game będzie doskonałym wyborem na jedno popołudnie.

