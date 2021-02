Bethesda i Microsoft mogą połączyć się ze sporym opóźnieniem. Dawny pozew zbiorowy daje o sobie znać i może popsuć firmom plany.

Sprawa przejęcia Bethesdy przez korporację z Redmond ciągnie się już od kilku miesięcy. To jedno z najbardziej istotnych wydarzeń branżowych ostatnich lat i z pewnością odciśnie się ono na wielu dużych markach.

Microsoft ma mocne plany na przyszłość i planowano nawet zorganizować specjalną konferencję świętującą sfinalizowanie umowy. Cóż, wygląda na to, że chyba trzeba będzie pozmieniać daty w kalendarzu. Za Bethesdą podążą ślad dawnych kłopotów.

Bethesda walczy ze starymi problemami

W 2019 roku złożono pozew wycelowany w Bethesdę. Dotyczy on przepustki sezonowej do Fallout 4, a właściwie pewnej nieścisłości z nią związanej.

Nabywcy przepustki mieli rzekomo otrzymać wszystkie pakiety DLC, które trafią do gry. Teoretycznie tak było, dopóki wydawca nie ogłosił powstania Creation Club. To sklepik z modyfikacjami i dodatkowymi przedmiotami do Fallouta 4 i Skyrima. Oczywiście były one odpowiednio wycenione.

W efekcie posiadacze przepustki sezonowej mieli prawo poczuć się oszukani. Zapłacili kilkadziesiąt dolarów za pełny pakiet dodatków, a później okazało się, że muszą dopłacać za kolejne. Wściekli gracze złożyli wówczas pozew zbiorowy. Teraz sprawa wróciła do życia.

Prawnicy wspierający rzeczony pozew złożyli dokumenty, które mają na celu zdobyć więcej informacji na temat sprawy i – jeśli będzie to konieczne – zablokować proces przejęcia Bethesdy przez Microsoft.

To z całą pewnością DLC. „Kwacze jak kaczka i chodzi jak kaczka”. Jest to więc dodatkowa zawartość. Próbują nalepić na to plakietkę i nazwać treścią z Creation Club, aby ukryć to przed wzrokiem posiadaczy przepustki sezonowej. Ale to sztuczne w swej naturze. Jest częścią oszustwa. – komentują prawnicy związani ze sprawą dla GamesBeat

Jeśli sąd przychyli się do prośby prawników, dwaj giganci branży zostaną zmuszeni do mocnej zmiany planów. W efekcie do ostatecznego przejęcia Bethesdy może dojść dopiero w 2022 roku.

Kiedy Bethesda dołączy do Microsoftu?

Załóżmy jednak, że rzeczony proces nie opóźni finalizacji umowy. Szanse na to są niewielkie, jednak nadal to realny przebieg spraw. Sądy w USA bywają nieprzewidywalne.

Bethesda zostałaby wówczas częścią Microsoftu jeszcze w pierwszej połowie bieżącego roku. Przejęcie rozpatruje aktualnie Unia Europejska i na ten moment nic nie wskazuje na to, aby miało ono zostać zablokowane.

Jeśli firmom nic nie stanie na przeszkodzie, najpewniej zobaczymy ogłoszenie przejęcia Bethesdy w ciągu kilku miesięcy. Sprawa jest jednak bardzo rozwojowa i możliwe, że afera z przepustką sezonową faktycznie wpłynie na cały proces.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu. Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.