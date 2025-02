Premiera Avowed odbędzie się 18 lutego, więc do zejścia embargo na premierowe recenzje jest jeszcze trochę czasu. Nie przeszkodziło to jednak w ukazaniu się pierwszej oceny gry. Ktoś chyba pomylił daty, ale przynajmniej mamy już pewność – na dzieło studia Obsidian zdecydowanie warto było czekać…

…o ile można w ogóle wyrabiać sobie opinię o grze po tylko jednej nocie. To swoją drogą ciekawa sytuacja, bo z reguły serwisy i redakcje traktują wszelkie daty zejścia embargo bardzo poważnie. W tym przypadku ktoś ewidentnie postanowił zaryzykować, albo się pomylił.

Avowed to hit? Pierwsza recenzja pojawiła się w sieci

W serwisie opencritic.com doszło do ciekawej sytuacji. Agregator ocen pokazał pierwszą recenzję gry Avowed. Ta dopiero zadebiutuje na rynku, ale mimo obowiązującego embargo pewien serwis zdecydował się opublikować swoją opinię. Redakcja But Why Tho albo pomyliła daty, albo pokusiła się na bycie „tymi pierwszymi” – mimo konsekwencji.

Avowed oznacza kolejny triumf dla ludzi z Obsidian. Dzięki wspaniałemu światu, niezapomnianym postaciom, szaleńczej walce i intuicyjnemu, ale głębokiemu systemowi personalizacji, podkreśla agencję gracza. W każdym aspekcie rozgrywki i narracji, zapewniając, że każda rozgrywka oferuje coś nowego. Co ważniejsze, robi to, nigdy nie tracąc na sile swojej głównej historii – czytamy we fragmencie recenzji, w której gra otrzymała bardzo wysoką, niemal idealną notę 9.5.

Tekst został usunięty i najpewniej zobaczymy go dopiero po zejściu wspomnianych ograniczeń. Ciekawe, czy był to celowy zabieg, czy po prostu efekt pomyłki. Tak czy inaczej, premiera już 18 lutego na PC i Xbox Series X|S.

Źródło: Reddit