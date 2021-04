Dodatek do Assassin’s Creed Valhalla. Screeny jak z Wiedźmina i wielkość pliku DLC

Do internetu trafiła kolejna garść informacji na temat dodatku Wrath of the Druids do Assassin’s Creed Valhalla. Nowe zrzuty ekranu przedstawiają ciekawe lokacje świata gry. Znamy także wielkość DLC.

Dosłownie przed chwilą informowaliśmy o przecieku osiągnięć z dodatku Assassin’s Creed Valhalla. Teraz w sieci pojawiły się w końcu pierwsze screenshoty z gry. Źródłem informacji jest Microsoft Store.

Mistyczny świat przedstawiony w Assassin’s Creed Valhalla

Na poniższym obrazie możemy zaobserwować obrzęd druidów wznoszących ręce w kierunku postaci przypominającej Leszego z Wiedźmina 3. Późna pora i otwarte otoczenie sprawiają, że grafice towarzyszy nuta grozy.

Na drugiej grafice mamy już o wiele spokojniejszy klimat. Przedstawia on trójkę wojowników rozmawiających wśród ogromu zieleni. Jednym z nich jest najpewniej Eivor, czyli główny bohater gry. Środkowa z postaci przypomina swoim ubiorem zielarkę. W tle możemy zauważyć chatę zbudowaną z drewna i porośniętą roślinnością, dlatego pomysł z zielarką wydaje się mieć więcej podstaw.

Waga pliku z dodatkiem niezbyt duża

Poznaliśmy również informacje na temat ilości miejsca na dysku, które pochłonie DLC. Na szczęście nie jest to dużo, bo jedynie 12,57 GB. W związku z tym nasuwa mi się myśl, że rozszerzenie może nie wprowadzać sporo zawartości lub korzysta z wielu plików już wcześniej przygotowanych na potrzeby podstawki. Miejmy nadzieję, że nie się nie zawiedziemy.

