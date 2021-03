Fani Assassin’s Creed chcą uratować serię

Miłośnicy marki Assassin’s Creed wzywają Ubisoft do opamiętania się. Mikropłatności w obecnej formie nie są do zaakceptowania.

Kontrowersje mają związek z rozbudowanymi mikrotransakcjami obecnymi w grze Francuzów. Chociażby wiele unikatowych zbroi jest dostępnych wyłącznie za gotówkę. Gracze postanowili dać upust swojej frustracji i uzewnętrznić to, co leży im na wątrobie:

Wraz z niedawną premierą AC Valhalla można odnieść wrażenie, że franczyza jest wykorzystywana jako środek do sprzedaży mikrotransakcji. Fakt, że całkowity koszt zakupu każdej paczki w sklepie helix kosztowałby więcej niż sama gra, jest nieuczciwy. Poza tym jeśli zakupiłeś przepustkę sezonową, to nie daje ci ona dostępu do żadnego z elementów w sklepie helix, przepustka sezonowa daje ci włącznie dostęp do 2 nadchodzących DLC.