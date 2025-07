Fantastyczna fabuła od weteranów gatunku. Teraz w promocji za 4 złote zamiast 130 zł

Jeśli polujecie na mocne narracyjne doświadczenia i nie boicie się trudnych decyzji, to właśnie trafiliście na perełkę. As Dusk Falls, czyli filmowy dramat od studia INTERIOR/NIGHT (złożonego m.in. z weteranów Quantic Dream), można teraz kupić na PC za jedyne 4,33 zł. Promocja obowiązuje w sklepie Instant Gaming, co oznacza aż 96% zniżki względem ceny wyjściowej. Na Steamie gra również jest przeceniona, ale kosztuje ponad 42 zł, więc i tak drożej (normalnie 129 zł).

As Dusk Falls z fantastyczną fabułą niemal jak za darmo

Fabuła As Dusk Falls rozpoczyna się w 1998 roku, gdy nieudany napad w Arizonie uruchamia lawinę wydarzeń. To historia o zdradzie, rodzinnych tajemnicach, poświęceniu i walce o przetrwanie. Co ciekawe, gra obejmuje aż trzy dekady życia bohaterów, a każda decyzja wpływa na ich losy. Deweloperzy zadbali o to, żeby grę można było przechodzić wielokrotnie i odkrywać nowe odcienie historii za każdym razem.

Pod względem stylu wizualnego As Dusk Falls prezentuje się jak interaktywna powieść graficzna. Ruch postaci został odwzorowany na podstawie gry aktorskiej, a całość utrzymana jest w unikalnej, malarskiej estetyce. Nie znajdziecie tu typowego gameplayu, bo liczy się fabuła i emocje.

To tytuł, który zachęca do kooperacji. Grać można samemu, ale twórcy przygotowali też tryb dla maksymalnie 8 osób, zarówno lokalnie, online, jak i w formie hybrydowej. Dzięki aplikacji towarzyszącej można nawet głosować na wybory fabularne ze smartfona, co dodaje grze unikalnego charakteru społecznego eksperymentu.

Dzięki obecnej promocji na Instant Gaming można zdobyć ten tytuł za ułamek ceny, którą trzeba zapłacić na Steamie. Jeśli macie ochotę na mocne historie, moralne dylematy i niebanalną narrację, teraz jest idealny moment.

Źródło: Opracowanie własne