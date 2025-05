Nowy zestaw gier dzisiaj w Amazon Prime Gaming. Klasyki i nowości

Subskrybenci Amazon Prime Gaming zyskają dziś wieczorem nowy zestaw pięciu gier. W ofercie znajdą się zarówno klasyki, jak i świeże produkcje.

Różnorodność gatunków w Amazon Prime Gaming

FATE [GOG]

[GOG] Thief 2: The Metal Age [GOG]

[GOG] Everdream Valley [Amazon Games App]

[Amazon Games App] Chessarama [Epic Games Store]

[Epic Games Store] The Lost Ashford Ring [Legacy Games]

Pierwszym z tytułów jest FATE, klasyczny RPG akcji dostępny w wersji na GOG, który słynie z rozbudowanego systemu zaklęć. Obok niego wyląduje Thief 2: The Metal Age – kultowa skradanka, gdzie cienie i subtelne podejście są kluczem do sukcesu. Dla miłośników familijnych klimatów przygotowano Everdream Valley, przygodę w stylu nostalgicznej pixel artowej opowieści. Co ciekawe, to gra polskiego studia. Natomiast fani łamigłówek powinni zwrócić uwagę na Chessarama, oferujące szachowe wyzwania z nietypowymi zasadami. Wreszcie miłośnicy przygodowych zagadek otrzymają The Lost Ashford Ring na Legacy Games, w której trzeba rozwikłać sekret zaginionego klejnotu.

Amazon Prime Gaming pozwoli na zdobycie kodów na różne platformy. FATE i Thief 2 dostaniecie jako klucze na GOG Galaxy, Everdream Valley wymaga aplikacji Amazon Games, a Chessarama aktywujecie przez Epic Games Store. The Lost Ashford Ring działa w przeglądarce lub dedykowanej platformie Legacy Games.

Jeśli macie Amazon Prime Gaming, pamiętajcie, że co tydzień do abonamentu trafiają nowe gry. Dziś od wieczora aż pięć nowych gier zasili waszą bibliotekę. Wystarczy zalogować się do konta i dodać je do swojej kolekcji.

