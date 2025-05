Amazon Prime Gaming z kolejnymi hitami za darmo już od dzisiaj

8 maja w Amazon Prime Gaming pojawiły się cztery nowe tytuły: Wolfenstein II: The New Colossus Digital Deluxe Edition, Amnesia: Rebirth, Hypnospace Outlaw oraz Doors: Paradox.

Kolejny tydzień majowej oferty Prime Gaming przynosi świetne pozycje dla fanów różnorodnych gatunków. Każdy subskrybent może już dziś wieczorem dodać do swojej biblioteki klasyczną strzelankę, mroczny horror, nietypowy symulator sieci z lat 90. oraz logiczno-przygodową grę z unikalnym klimatem.

Cztery tytuły do odebrania 8 maja

Wolfenstein II: The New Colossus Digital Deluxe Edition [Xbox, PC w Microsoft Store]

[Xbox, PC w Microsoft Store] Amnesia: Rebirth [Epic Games Store]

[Epic Games Store] Hypnospace Outlaw [GOG Code]

[GOG Code] Doors – Paradox [Epic Games Store]

Wolfenstein II: The New Colossus Digital Deluxe Edition to znana i lubiana kontynuacja kultowej serii FPS. Wcielamy się w BJ Blazkowicza, który trafia do nazistowskiej Ameryki i prowadzi ruch oporu, próbując przegnać nieproszonych intruzuów ze swojego kraju. Wersja Digital Deluxe oferuje dodatkowe skórki, tryb fotograficzny oraz ścieżkę dźwiękową.

Amnesia: Rebirth to mroczny horror psychologiczny, w którym gracz przejmuje kontrolę nad Tasi Trianon po tragicznym wypadku na pustyni. Tytuł stawia na eksplorację i rozwiązywanie zagadek w klaustrofobicznym świecie pełnym niepokoju. Nie jest to może najlepsza odsłona marki, ale niezwykle klimatyczna.

Hypnospace Outlaw przenosi nas do alternatywnego… internetu, z końca lat 90. W roli moderatora tropimy przestępstwa cyfrowe, śledzimy fora i naprawiamy bugi. W tej satyrycznej grze pixel-art znajdujemy mnóstwo easter eggów, a dynamiczny soundtrack idealnie oddaje ducha epoki.

Doors: Paradox to logiczna przygoda, w której eksplorujemy opuszczony budynek pełen zagadek. Każde pomieszczenie wymaga odmiennych umiejętności i klaustrofobicznej atmosfery. Jeśli macie aktywną subskrypcję Amazon Prime Gaming, nie przegapcie okazji na wzbogacenie swojej kolekcji o te cztery tytuły. Każdy z nich oferuje zupełnie inne doświadczenie – od szybkiej akcji, przez horror, aż po nostalgiczne wspomnienia internetu sprzed 30 lat. Sprawdźcie, które gry najbardziej Wam odpowiadają, i pamiętajcie, że oferta obowiązuje tylko do kolejnej aktualizacji. Nie zapomnijcie też o ofercie w Amazon Prime Gaming Luna!

Źródło: Amazon Prime Gaming