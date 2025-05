Ostatni zestaw darmowych gier w Amazon Prime Gaming w maju. Co dostaniemy dziś?

Amazon Prime Gaming zaktualizowało dziś swój majowy pakiet darmowych gier. Około godziny 15:00 użytkownicy dostali dostęp do czterech kolejnych tytułów, które zamykają majowe rozdanie. I choć nie są to gry z segmentu AAA, to każdy znajdzie tu coś ciekawego – od klasycznego hack’n’slasha po eksperymentalną strategię zasobów.

Ostatnie majowe darmówki w Amazon Prime Gaming:

Samurai Bringer [Amazon Games App]

[Amazon Games App] Trinity Fusion [Amazon Games App]

[Amazon Games App] Masterplan Tycoon [Amazon Games App]

[Amazon Games App] Liberté [Epic Games Store]

Na początek wpada Samurai Bringer – dynamiczna gra akcji z elementami roguelike, w której wcielamy się w wojownika walczącego z mitycznymi bestiami. Dzięki proceduralnie generowanym poziomom i dużemu arsenałowi umiejętności, tytuł mocno stawia na eksperymenty i powtarzalność rozgrywki. Drugi tytuł, Trinity Fusion, to dwuwymiarowa platformówka akcji, która serwuje graczowi szybkie walki i skakanie po różnych wymiarach. Wszystko w estetyce sci-fi i z przyjemnie płynną animacją.

Dalej jest Masterplan Tycoon – minimalistyczna gra o zarządzaniu zasobami i budowaniu sieci produkcyjnej. Ten tytuł może wciągnąć tych, którzy lubią spokojne, ale strategiczne wyzwania. Na koniec dostajemy Liberté, czyli polski akcent w paczce. To połączenie roguelike’a, karcianki i hack’n’slasha z akcją osadzoną w alternatywnej rewolucji francuskiej. Gra wyróżnia się stylówą i ciekawym systemem rozwoju postaci.

Jeśli macie Amazon Prime, warto wrzucić te gry do swojej biblioteki, bo choć to nie są głośne premiery, to potrafią wciągnąć – zwłaszcza jeśli lubicie eksperymentalne lub nietypowe mechaniki. I pamiętajcie, że nadal dostępne są także wcześniejsze majowe tytuły, więc łączna pula darmówek w tym miesiącu to aż 22 gry. Wszystkie dzisiejsze tytuły będą dostępne w godzinach wieczornych.

