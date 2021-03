Polski sklep Amazon w końcu wystartował! Znamy sposoby płatności i cennik wysyłki

Polski sklep Amazon wreszcie ruszył i można już z niego korzystać. Oferta póki co nie powala, ale ważne, że możemy cieszyć się rodzimą wersją strony.

Jakiś czas temu informowaliśmy Was, że słynna firma Jeffa Bezosa wkrótce zawita do naszego kraju. Do tej pory Polacy musieli korzystać z zagranicznych witryn w celu zakupu na Amazonie, ale właśnie się to zmieniło. Zakupy w znanej sieci stały się właśnie dużo prostsze.

Amazon rusza ze sklepem w Polsce

Już teraz możecie bez problemu wejść na Amazon.pl i zrobić zakupy. Nie będą one w żadnym stopniu skomplikowane czy problematyczne i sklep wystartował w naszym kraju w pełnej krasie. Dodatkowo wcześniej założone konta powinny zadziałać na polskiej stronie bez problemu.

Zakupy możemy opłacić przy pomocy karty kredytowej, BLIK-a i Przelewów24. Szkoda, że na razie nie wprowadzono obsługi PayPal-a. Zapewne w przyszłości lista dostępnych form płatności zostanie poszerzona.

Polscy klienci skorzystają też ze słynnego systemu zwrotów. Praktycznie każdy zakup podlega możliwości zwrócenia w ciągu 30 dni od otrzymania zamówienia. Gwarancja również nie powinna być problemem.

Dodatkowo pojawiły się cenniki dostaw Amazona. Standardowa dostawa (od 2 do 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia) kosztuje 12 złotych z dostawą pod drzwi i 9 złotych do paczkomatu. Ekspresowe dostawy kosztuję trochę więcej, bo 15 złotych, ale gwarantują otrzymanie zamówienia jeden dzień po jego złożeniu. Zakupy za więcej niż 100 złotych (bezpośrednio od Amazon) podlegają darmowej wysyłce.

Przy okazji mamy dobre wieści dla abonentów Amazon Prime Video. Usługa jest już dostępna w polskiej witrynie sklepu i jej cena to standardowe 26 złotych.

Niestety, nie wszystko póki co działa idealnie. Polska wersja sklepu ma kilka problemów, które zapewne zostaną niedługo rozwiązane.

Amazon Polska wymaga paru usprawnień

Na ten moment nie wszystkie elementy witryny działają wzorowo. Wejście w poszczególne karty skutkuje pokazaniem komunikatu o błędzie i podobnie jest w przypadku niektórych wyników wyszukiwania.

Gracze raczej nie będą przesadnie zadowoleni ze startu polskiego Amazona. Na ten moment część oferowanych produkcji dostępna jest tylko w niemieckim wydaniu. Wkrótce się to oczywiście zmieni, ale póki co osoby, którym zależy na pudełkach z rodzimymi oznaczeniami muszą trochę poczekać. Rzecz jasna aktualnie znajdą się też gry wydane w naszym języku i ze znajomą okładką.

Póki co oferta sklepu nie jest za bardzo rozbudowana, ale wystarczy chwilę poczekać. To dopiero sam początek historii Amazona w naszym kraju i może być tylko lepiej.

Jeśli polujecie na gry lub gamingowe akcesoria, to obserwujcie nasz dział z promocjami. Prędzej czy później pojawią się na nim również oferty z Amazon.pl.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.