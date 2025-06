Ponad 120 zł oszczędności. Genialny tytuł z Obcym kupisz za kilka złotych

Jeśli szukałeś gry, która wymaga taktycznego myślenia, żelaznych nerwów i zamiłowania do obślizgłych kosmitów, to trafiłeś idealnie. Aliens: Dark Descent kupisz teraz na Instant-Gaming za absurdalnie niskie 8,93 zł. Dla porównania: na Steamie trzeba zapłacić 129,99 zł. Oszczędność? Astronomiczna.

Aliens: Dark Descent za 9 złotych

Aliens: Dark Descent to prawdziwa gratka dla fanów klasyki science fiction i taktycznej rozgrywki. Dowodzisz oddziałem Colonial Marines na przeklętym księżycu Lethe. Twoim zadaniem jest powstrzymać inwazję ksenomorfów i innych mutantów, które chciałyby zrobić z twojej drużyny tatar. Rozgrywka odbywa się w czasie rzeczywistym, ale nie licz na chill. Każda decyzja ma znaczenie, a zgon twojego żołnierza jest ostateczny.

Nie ma miejsca na błędy. Wrogowie reagują na twoje działania, a ty musisz na bieżąco zmieniać taktykę, rozstawiać czujniki ruchu i tworzyć strefy bezpieczeństwa. Poziomy są otwarte i pełne skrótów, więc eksploracja to podstawa. Do tego dochodzi permanentna śmierć i zarządzanie stresem żołnierzy, co dodaje grze solidnej warstwy psychologicznej.

To nie tylko zabawa w dowódcę. Twoim zadaniem jest też rozwój bazy, szkolenie żołnierzy, ulepszanie broni i opracowywanie technologii. Do wyboru masz pięć klas Marines, a każda z nich może być rozwijana w dziesiątki różnych sposobów. Efekt? Drużyna skrojona idealnie pod twoje potrzeby i styl gry.

