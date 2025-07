Aktualizacja PS5 poprawia więcej, niż powiedziało Sony. Szczególnie dla PS5 Pro

Choć Sony nie chwaliło się niczym w patch notesach, wygląda na to, że lipcowa aktualizacja oprogramowania PS5 faktycznie coś zmieniła. Właściciele PS5 Pro zauważyli, że niektóre gry działają płynniej, zwłaszcza w trybach Fidelity. I nie, to nie są pojedyncze przypadki.

Aktualizacja PS5 poprawiła wersję Pro?

Najwięcej pozytywnych sygnałów dotyczy Marvel’s Spider-Man 2. Jeden z użytkowników Reddita zauważył, że gra „wygląda płynniej” przy włączonym trybie Fidelity Pro i częstotliwości odświeżania 120 Hz, nawet bez aktywnego VRR. Inny gracz dołożył swoje trzy grosze: „Zdecydowanie działa w wyższej liczbie klatek w trybie Fidelity” i dodał, że sprawdził to również w Ratchet & Clank: Rift Apart.

Sytuacja wygląda nieco inaczej w przypadku Days Gone. Tu już niestety nie ma żadnych zauważalnych zmian. Tryb Balanced, który powinien oferować kompromis między grafiką a płynnością, pozostał bez widocznych poprawek. To sugeruje, że optymalizacje mogły zostać przygotowane przez samo studio Insomniac i dopiero teraz zaczęły być zauważalne dzięki aktualizacji systemu.

Czy to efekt ostatniej aktualizacji firmware’u z lipca? Sony niczego nie potwierdziło, ale nie byłby to pierwszy raz, kiedy ciche poprawki trafiają do systemu bez rozgłosu. Tego typu zmiany często zostają dostrzeżone dopiero po czasie, kiedy gracze zaczynają porównywać działanie znanych tytułów.

Na razie warto obserwować kolejne raporty. Jeśli trend się utrzyma, może się okazać, że lipcowa łatka to coś więcej niż tylko „poprawa stabilności systemu”.

Źródło: PlayStation Lifestyle