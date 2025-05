Sony wprowadza nowości do PS5. Aktualizacja trafiła do pierwszych graczy

Aktualizacja PS5 wprowadza nowy widget do ekranu Welcome Hub konsoli. Na razie nowość dostępna jest tylko dla ograniczonej grupy graczy.

Niektórzy gracze dostają już nową aktualizację PS5. Nowy widget w ekranie powitalnym konsoli prezentuje szczegółowe informacje o ostatnio granych tytułach, takie jak procent ukończenia gry, statystyki trofeów z wyróżnieniem najrzadszego zdobytego trofeum, czas spędzony w grze, liczba sesji, liczba wykonanych zrzutów ekranu oraz lista znajomych, którzy również grają w daną grę. Dzięki temu gracze mogą szybko uzyskać dostęp do istotnych danych bez konieczności przeszukiwania różnych zakładek interfejsu PS5.

Aktualizacja PS5 – nowy widget konsoli pokazuje:

Postęp w grze (w procentach)

Statystyki trofeów wraz z podświetleniem najrzadszego trofeum zdobytego do tej pory

Czas gry

Znajomi, którzy również grają w daną grę

Liczba wykonanych zrzutów ekranu w grze

Liczba sesji w danej grze

Warto zauważyć, że funkcja ta jest obecnie w fazie beta i nie jest jeszcze dostępna dla wszystkich użytkowników. Sony planuje stopniowe udostępnianie tej aktualizacji w nadchodzących tygodniach. Widget pojawi się automatycznie w Welcome Hub bez konieczności pobierania dodatkowych aktualizacji.

Dla graczy, którzy cenią sobie szybki dostęp do informacji o swoich grach i aktywności znajomych, nowy widget w Welcome Hub może okazać się przydatnym narzędziem. Choć obecnie dostępny tylko dla wybranych użytkowników, wkrótce powinien trafić do szerszego grona odbiorców.

Źródło: PlayStation Lifestyle